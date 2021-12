Demostat: Koalicija oko SNS ima podršku oko 55 odsto opredeljenih birača na republičkom nivou

Partije vlasti na republičkom nivou medju stranački opredeljenim gradjanima imaju podršku oko 55 odsto birača, dok je oko 45 odsto birača opredeljeno opoziciono, izjavio je danas sociolog Srećko Mihajlović.

Predstavljajući istraživanje Demostata u beogradskom Medija centru, Mihajlović je rekao da je, gledano pojedinačno, sa oko 55 odsto podrške na državnom nivou najjača koalicija okupljena oko Srpske napredne stranke.

Koalicija koju čine Stranka slobode i pravde, Demokratska stranka, Narodna stranka i PSG može da računa na oko 16 odsto glasova, dok takozvana Zeleno-leva koalicija (Ne davimo Beograd, Nebojša Zelenović i Aleksandar Jovanović Ćuta) ima oko devet odsto podrške.

Ukoliko nastupi zajedno, koalicija Demokratske stranke Srbije i POKS-a imaće oko sedam odsto glasova, a Pokret Dveri i Zavetnici zajedno pet odsto, dok bi ostale stranke imale zajedno osam odsto.

„Ovde se belodano vidi da moja projekcija o koalicijama nije do kraja realizovana, jer sam kao verovatnu koaliciju spojio DSS i POKS, kao i Dveri i Zavetnike. U onome što je objavljeno, koalicije Dveri i Zavetnika još nema, što ne znači da je neće biti, videćemo još“, rekao je Mihajlović.

On je dodao da kao što prednost opozicije u Beogradu ne znači da će oni osvojiti i vlast, tako i na republičkom nivou prednost koalicije oko SNS ne znači nužno da će oni sačuvati vlast.

„Ovo nije prognoza izborne pobede opozicije u Beogradu niti partija na vlasti u republici. Do vlasti ima još puno, živimo u zemlji gde je sve moguće i ništa nije nemoguće. Ima još 100 dana do izbora“, rekao je on.

Govoreći o raspoloženju gradjana, Mihajlović je rekao da većina gradjana Srbije misli da nema velikih životnih problema.

„To je činjenica i od toga se mora polaziti u kampanji. Da li oni stvarno imaju ili nemaju problema, to je druga stvar. Ali njihova percepcija života je da veliki problemi ne postoje. Najčešće navodjeno raspoloženje je nada da će biti bolje. Nada da naša rupa ima dno, da neće biti gore. Uglavnom, reč je o nadi a to je pozitivno raspoloženje“, rekao je on.

Mihajlović je rekao da tako misli nešto više od dve petine gradjana.

(Beta)

