Desničari i stariji glavnina učesnika nedeljnog mitinga za Makedoniju u Atini

Desničari su bili glavnina mase na nedeljnom mitingu u Atini protiv toga da Vlada Grčke prihvati da Makedonija zadrži taj naziv u bilo kojem obliku, što može biti ishod pregovora Atine i Skoplja uz posredovanje specijalnog izaslanika Ujedinjenih nacija, penzionisanog američkog diplomate Metjua Nimica.

To piše grčki list umerene levice „To vima“, na osnovu ankete koju je po njegovoj narudžbi sprovela analitička firma „Kapa riserč“ tokom mitinga na Trgu Sintagma u nedelju, 4. februara i uporedila rezultat sa istovetnom analizom iz juna 2011. godine kada su se na istom mestu okupili „Ogorčeni gradjani“, tada zbog tek započetih mera štednje, na samom početku duboke finansijske krize grčke države i u vreme pada vlade.

Anketa je pokazala da velika većina učesnika demonstracija živi u Atini i okolini (83 odsto), svega pet odsto u Centralnoj Makedoniji, četiri odsto u centralnoj Grčkoj, a ostatak je na protest došao iz drugih regiona Grčke.

Medju učesnicima je u nedelju bilo 77 odsto muškaraca i 23 odsto žena, dok je na protestu 2011. taj odnos bio 55,5 odsto muškaraca i 44,5 odsto žena.

Na Sintagmi su u nedelju najveća grupa, 72 odsto, bili stariji od 45 godina. Starosti od 45-54 godine bilo je 28 odsto, a slede uzrasti 55-64 (25 odsto), iznad 65 godina (19 odsto) i sa 35-44 godine (14 odsto).

Kada su pre skoro sedam godina demonstrirali „Ogorčeni gradjani“, starijih od 45 godina je bilo skoro upola manje, samo 39 odsto, dok su ostali bili starosti od 16 do 44 godine.

Po političkom stavu, većina od 54 odsto učesnika u nedelju su desničari (medju „Ogorčenim gradjanima“ bilo ih je svega 13 odsto), 21 odsto su centristi (26 odsto medju „Ogorčenima“), 15 odsto bili su levičari (45 odsto ih jebilo medju „Ogorčenima“), dok 10 odsto nije odgovorilo (što je tada, 2011. odbilo 16 odsto).

Upitani o tome kako su glasali na referendumu 2015. godine o memorandumu s poveriocima grčke države o merama štednje, 52 odsto je odgovorilo da su glasali „Ne“, a samo 24 odsto da su tada rekli „Da“.

Učesnici skupa u nedelju smatraju da je to bio miran protest – to kaže 65 odsto, a da je to bila mobilizacija za rušenje sistema smatra 29 odsto, dok su 2011. stavovi bili potpuno drugačiji: 49 odsto prema 46 odsto.

Na pitanje o tome u koje institucije imaju najviše poverenja, vojsku je u nedelju navelo 64 odsto učesnika protesta koji su odgovorili da joj veruju „veoma“ ili „prilično“, a u Crkvu ima poverenja 55 odsto.

Parlament i političke partije su po poverenju anketiranih učesnika nedeljnih demonstracija veoma nisko jer za njih izrazito preovladjuje negativna ocena: 85 odsto je negativnu ocenu dalo Paralamentu, a čak 93 odsto anketiranih učesnika nedeljnog mitinga je negativnu ocenu dalo političkim strankama.

Na mitingu u Atini se okupilo oko 100.000 učesnika što je daleko od najavljivanog miliona, i verovatno za dve trećine manje nego dve nedelje ranije na istovetnom skupu u Solunu, „protiv izdaje imena Makedonije“.

(Beta)