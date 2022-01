Djilas: Ponoš može da ujedini Srbiju

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Djilas izjavio je da je Zdravko Ponoš kandidat koji može ujediniti Srbiju, i da ukoliko bude veća izlaznost, Aleksandar Vučić ne može da pobedi u prvom krugu predsedničkih izbora.

„Sve one koji danas pričaju da nema šanse da se pobedi na predsedničkim izborima pitam: a zašto onda Aleksandar Vučić menja izborne zakone ako je siguran da će da pobedi? On zna da je trenutna situacija takva da ako izadje 3,6 miliona ljudi 3. aprila na izbore, da on ne može da pobedi u prvom krugu, a kada dodjemo do drugog kruga onda su to sasvim novi izbori“, rekao je Djilas u Pećincima, saopštila je SSP.

Govoreći o bivšem načelniku Generalštaba Vojske Srbije Zdravku Ponošu kao kandidatu za predsednika Srbije, Djilas je naveo da Ponoš može ujediniti Srbiju.

„Želimo da sutra uz zastavu i grb stoji čovek koji može da bude predsednik koji će ujediniti Srbiju, a to je Zdravko Ponoš. Kada vidimo tog čoveka, kada vidimo šta je radio, kako je u ratu branio državu kada je bila NATO agresija, kako je završio ozbiljne škole, kako je pristojan, mi tada možemo da stanemo svim srcem uz njega“, rekao je Djilas.

U razgovoru sa gradjanima poručio je da se na izborima glasa za ili protiv Rio Tinta, za ili protiv povećanja plata nastavnicima, profesorima, vaspitačicama i ljudima u pravosudju.

„Mi smo za povećanje plata i obezbedićemo to. Glasajte da svaki poljoprivrednik ima subvencije od 12.000 po hektaru, glasajte za to da ima gorivo bez akcija i za to da država garantuje otkup poljoprivrednih proizvoda. Glasajte za specijalnog tužioca koji će ispitati korupciju javnih funckionera u poslednjih 30 godina, za proveru porekla imovine svih koji su nekada bili na vlasti i za lustraciju“, rekao je Djilas.

Stranka slobode i pravde osnovala je danas stranački odbor u Pećincima, navedeno je u saopštenju.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.