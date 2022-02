Djilas: Sudovi ustanovili praksu da izriču minimalne odštete za laži u medijima

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Djilas uputio je danas predsenicima Višeg i Apelacionog suda u Beogradu, Aleksandru Stepanoviću i Dušku Milenkoviću otvoreno pismo u kojem je naveo da su ti sudovi „ustanovili praksu“ da izriču minimalnu odštetu za laži predstavnika vlasti i njima bliskih ljudi objavljene u medijima.

Djilas je u pismu naveo da sudovi odredjuju odštetu od 50.000 dinara za „bol koji se proživi kada neko zajedno sa još nekoliko stotina hiljada gradjana“ pročita da je, izmedju ostalog, lopov, kriminalac, nasilnik i da sprema atentat na predsednika Srbije.

„Svi takvi tekstovi i emisije imaju za posledicu činjenicu da dobar deo gradjana u takve laži veruju. Zbog toga su naša deca žrtve verbalnog i fizičkog nasilja u školama, a mi žrtve, za sada, uglavnom samo verbalnog nasilja na ulici“, ocenio je Djilas.

Djilas je Stepanovića i Milenkovića upitao da li zaista misle da je za takve laži „koje izazivaju najstrašnije posledice“ počinioci treba da plate 400 evra.

„Pitam vas koliko košta to da kada idete ulicom sa dvoje male dece neko za vama ide i viče da ste lopov i izdajnik? A taj neko je to zaključio čitajući Informer, Kurir, Alo, Srpski telegraf, gledajući Pink i Hepi, slušajući Vučiće, Bakarece, Orliće i slične“, dodao je on.

On je naglasio da sudovi, pored toga što su snizili kazne na minimum iako, kako tvrdi, mediji planski plasiraju laži, sada odbijaju da narede objavljivanje cele presude već samo prvog dela gde se navodi iznos kazne.

„Gradjani ostaju uskraćeni za demanti – informaciju šta su ta propagandna glasila Aleksandra Vučića koje zakon klasifikuje u medije, objavili odnosno slagali. Nikad, ali nikad ni u jednoj presudi nije naloženo da se presuda objavi na istom mestu gde i tekst. Dakle, na naslovnoj strani koja se naravno najviše vidi, pa onda i unutra gde je objavljen tekst“, dodao je Djilas.

Djilas je dvojici sudija poručio da svojim načinom rada postaju saučesnici „u dehumanizaciji“ učesnika javnog života koja se, kako je dodao, može reflektovati na njihove živote i živote njihovih najbližih.

„Za sve što nam se dešava, ili će nam se dešavati, vi gospodo Stepanović i Milenković snosite istu odgovornost kao Aleksandar Vučić, Ana Brnabić, Vladimir Orlić, Željko Mitrović, Dragan Vučićević i svi ostali učesnici linča kome smo izloženi“, istakao je on.

