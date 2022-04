Djilas: Svesno sam doneo odluku da pokušam da učinim nešto na smirivanju tenzija u društvu

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Djilas izjavio je, povodom njegovog razgovora sa predsednikom Srbije i Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandrom Vučićem, da je „potpuno svesno doneo odluku da pokuša da učini nešto i po pitanju smirivanja tenzija u društvu“.

„Da, seo sam i zbog toga razgovarao sa Aleksandrom Vučićem, koji je ponovo izabran za predsednika Srbije – na izborima koji nisu bili ni fer, ni pošteni, ali čije smo rezultate, zbog velike razlike u glasovima prihvatili svi, uključujući i našeg predsedničkog kandidata Zdravka Ponoša“, rekao je Djilas za list „Danas“.

Djilas je rekao da je na razgovor o novim izborima u Beogradu došao „kao bivši gradonačelnik i u ime svoje partije“.

„Nisam se nalazio tajno, nisam nikada rekao da idem u ime cele opozicije“, rekao je Djilas.

Rekao je da nije čekao da je tražio nove gradske izbore, kao i izbore za beogradske opštine u kojima su SNS i Socijalistička partija Srbije (SPS) dobili manje glasova od opozicije.

„I naravno, promenu izbornih uslova, od kontrole biračkog spiska do paritetno sastavljenih tela koja bi sprovela te izbore“, istakao je Djilas, i dodao da su „besmislene“ tvrdnje da sa Vučićem ima „privatan dogovor“.

Upitan da li bi se odazvao pozivu na inauguraciju Vučića kao predsednika Srbije u novom mandatu, Djilas je odgovorio negativno.

„Ne, ne bih išao na inauguraciju. Poštujem volju gradjana koji su velikom većinom glasali da Vučić bude predsednik Srbije, ali smatram da izbori nisu bili ni fer, ni pošteni“, rekao je Djilas.

Predsednik SSP je rekao da „svoje stavove o Aleksandru Vučiću i njegovom načinu vladavine nije promenio ni za jotu“.

„Sve što sam govorio svih ovih godina to i dalje mislim i to sam jasno pokazao i izjavom posle sastanka. Nadam se da će ovaj sastanak doprineti onome za šta se borim – demokratizaciji Srbije, smanjenju mržnje i podela koji izjedaju naše društvo, boljim izbornim uslovima kako bi gradjani mogli slobodno da iskažu svoju volju“, kazao je Djilas.

Rekao je da ne veruje da će ikad više biti gradonačelnik Beograda, ali da to ne znači da se neće boriti da „zaustavi pogrešne odluke poput rušenja starog Savskog mosta ili izgradnje metroa po modelu koji su napravili političari, a ne struka“.

Na pitanje da li će mu kandidat za predsednika Srbije Zdravko Ponoš, koga je on predložio, biti protivnik ili saveznik, ako osnuje neku svoju organizaciju, Djilas je odgovorio da ne očekuje da će Ponoš praviti stranku.

„Zdravko mi je pre izbora rekao da sigurno neće u 60. godini praviti stranku. Da li će promeniti mišljenje, ne znam, ali on svakako ima pravo na to, jer to nikada nije bio uslov za moju podršku“, rekao je Djilas.

O ratu u Ukrajini i posledicama koje ima na Srbiju i balkanske zemlje, Djilas je rekao da je invazija Rusije na Ukrajinu „vratila svet u vreme hladnog rata“, a da će Srbija morati da se opredeli.

„Sve je crno ili belo. Nema sredine. Gvozdena zavesa je u vreme stare Jugoslavije bila bliže nama, pa je bilo moguće igrati i sa jednom i sa drugom stranom. Ovog puta Srbija će morati jasno da se opredeli na kojoj je strani, inače će i sama snositi posledice. Za mene lično, odgovor je jasan“, rekao je Djilas.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.