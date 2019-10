Djilas Vesiću: 'Zatvor ti je zagarantovan!'

Predsednik Stranke Slobode i pravde Dragana Djilas i još trojica funkcionera te stranke najavili su danas da će protiv zamenika gradonačelnika Beograda Gorana Vesića koji ih je tužio za pokušaj ubistva, podneti krivičnu prijavu zbog lažnog prijavljivanja.

„Vesić Goran je u javnosti izneo tvrdnju da smo pokušali da ga ubijemo, da smo organizovali njegov linč, lično pokušali da ga lišimo života i da želimo da se krv prolije. Podneo je tužbu za krivično delo ubistvo u pokušaju. Laž koju je izneo kao tvrdnju je ozbiljnija od svih koje je do sada izrekao“, navodi se u zajedničkom saopštenju Djilasa, Borka Stefanovića, Marka Bastaća i Branka Miljuša.

Kako su istakli, zakonom je definisano da ko prijavi odredjeno lice da je učinilo krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti, a zna da to lice nije počinilac tog dela, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.

„Svakome je jasno da dela pokušaja ubistva nema. Samim tim ni počinioca. Dakle, Vesiću Gorane, zatvor ti je zagarantovan“, istakli su funkcioneri Stranke slobode i pravde.

Kako su naveli, pokušaj ubistva je kad zapalite kuću dok ljudi u njoj spavaju, i pucate na vrata da slučajno ne pobegnu, a što se dogodilo novinaru Milanu Jovanoviću.

Dodali su da je pokušaj ubistva kada nekog udarite sa ledja metalnim predmetom u glavu i kada ga onesvešćenog šutirate, što se dogodilo Borku Stefanoviću.

„Vesić Gorana niko nije ni takao, a kamoli udario. Gradjani su mu rekli šta misle o njegovom i Vučićevom zajedničkom projektu ubijanja Beograda. Beograd je pokraden, razvaljen, zakrpljen“, istakli su u saopštenju.

Dodaju da Beogradjani danima nemaju vodu, da su ulice razvaljene, cevi pucaju, drveće se seče, da Beogradjani ostaju bez kolovoznih traka u „saobraćajnim žilama kucavicama jer je Vesić Goran tako rešio“.

„Trgu Republike je utroba izvrnuta jer je Vesić Goran tako rešio. Vesić Goran je rešio da se na razvaljenom Trgu igra mali fudbal. Vesić Goran je rešio da Milena Dravić i Dragan Nikolić, isečeni od kartona u sopstvenom obliku, reklamiraju čokoladu kao na vašaru. On je rešio da Beograd dobije ‘gondolu’. Vesić Goran je rešio da most premesti u park i da oko mosta sagradi kafiće. I sve je to rešio i sprovodi u dogovoru sa Aleksandrom Vučićem, čijom se podrškom javno hvali. Optužbom za pokušaj ubistva, Vesić je prešao sve granice“, ocenili su Djilas, Bastać, Stefanović i Miljuš.

