Djilas: Vučić stalnim pominjanjem mog imena, pokušava da opravda gluposti i lopovluk sebe i …

Predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Djilas izjavio je danas da predsednik Srbije stalnim pominjanjem njegovog imena pokušava da opravda glupost i lopovluk svoj i svojih saradnika.

„Tužno je slušati kako Vučić u pokušajima da opravda gluposti i lopovluk sebe i svojih saradnika, uporno ponavlja moje ime. To je dokaz frustracije čoveka koga sam pobedio na svakim slobodnim izborima, ali i totalnog raspada sistema u kome se Vučić pita za sve“, naveo je Djilas u pisanoj izjavi reagujući na današnje izlaganje Vučića.

On je naveo da Vučić odlučuje o svemu od toga „ko u Zvezdi treba da da gol u kvalifikacijama za Ligu šampiona, preko projektovanja treće žice za gondolu koju ne žele ni gradjani ni stručnjaci, do toga koliko će naše zemlje da pokloni svojim arapskim prijateljima koji proteruju srpske novinare“.

„Za to vreme u režimskim medijima smenjuju se priče o zlatnom dobu, vanrednom stanju i zloj opoziciji. Laži kojima pokušava da sakrije jedini merljiv rezultat sedam godina svoje vlasti – 140 ljudi koji dnevno pobegnu iz Srbije trbuhom za kruhom i mozgom za dostojanstvom. Mi kao narod nestajemo dok se on i kasta oko njega bogate i rugaju ljudima koji plaču zato što decu i unuke umesto da drže za ruku gledaju preko skajpa“, naveo je Djilas.

Djilas je kazao i da što se tiče pevačice Nade Topčagić nije nikada ništa pitao.

„Sad kad je Vučić to pomenuo, pitam – kako su joj on i Vesić pomogli da izmiri dug od 100.000 evra za gradsko gradjevinsko zemljište, kako je to gospodja Topčagić sama rekla. Da li joj je grad oprostio dugovanje i po kom osnovu ili su joj dali 100.000 evra da plati dug? Čekam odgovor…“, naveo je Djilas.

