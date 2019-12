Djukanović (SNS): Predstavnici EP nisu izneli nikakve kritike o demokratiji i medijima

Poslanik Srpske napredne stranke (SNS) Vladimir Djukanović izjavio je danas da predstavnici Evropskog parlamenta nisu izneli nikakve kritike o demokratiji i medijskim slobodama u Srbiji.

Djukanović je ocenio da su te kritike „interpretacija Saveza za Srbiju“.

On je, komentarišući sastanak predstavnika EU sa Savezom za Srbiju, kazao da nije u redu „ići po kafanama da razgovarate“. Dodao je da ukoliko to doprinosi izbornim uslovima, „onda je to u redu“.

Djukanović je pozvao predstavnike Evropskog parlamenta da odu do Radio-televizije Srbije da vide „koja je to demokratija“.

Prema njegovim rečima, Savez za Srbiju će „kao poslednji zahtev“ tražiti garanciju pobede na izborima.

Rekao je i da do pomeranja datuma izbora neće doći jer „postoji Ustav i zakon koji jasno definiše kako se izbori odvijaju“

(Beta)