Djurić: Kosovska strana u Briselu bila cinična. Hiseni: Srpska nekonstruktivna

Djurić: Cinične tvrdnje delegacije iz Prištine, novi sastanak u septembru

Šef vladine Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Djurić izjavio je da su današnji razgovori sa predstavnicima Prištine, u Briselu, bili „neprijatni“ jer je srpska delegacija morala da se suoči sa „ciničnim tvrdnjama“ delegacije koju je predvodio Skender Hiseni, koordinator pregovaračkog tima Kosova.

U sedištu evropske spoljno političke službe razgovaralo se o ekonomskim pitanjima, problemu nestalih i prognanih lica, činjenici da posle toliko godina nije formirana Zajednica srpskih opština, ali i o problemu ugrožavanja zaštićene zone oko manastira Visoki Dečani, jer se tu protivno zakonu gradi put, javila je Radio televizija Srbije (RTS) .

Djurić je naveo da su to bili „teški razgovori, po mnogo čemu neprijatni zato što smo morali da se suočimo sa tvrdnjama druge strane, da tobože nema problema nestalih, da tobože nema probleme interno raseljenih i izbeglih lica“.

On je naveo i da su predstavnici Prištine negirali da na Kosovu i Metohiji postoji 18 000 uzurpiranih kuća i stanova, što se čak pominje u izveštajima OEBS-a, tvrdeći da ne postoji ni jedna jedina i da je „svaka osoba koja je htela da se vrati na Kosovo i Metohiju to mogla do sada da uradi ali da se, eto, Srbi nisu vratili zato što nisu želeli“.

„E ta vrsta ciničnih tvrdji je nešto što se repriciralo i na mnogim drugim temama“, rekao je Djurić.

Kako je naglasio, u takvoj situaciji „morate da imate mnogo živaca, strpljenja i vere da je rešavanje problema običnih ljudi interes veći od bilo kakve političke razmirice“.

Kako je javila RTS, Hiseni se nije obratio ispred zgrade evropske spoljno političke službe nakon razgovara, ali je naknadno u izjavi za prištinske medije on, takodje, ocenio da su razgovori bili teški, optuživši srpsku stranu da nije bila konstruktivna.

Početkom septembra, tačnije 6, očekuje se da se ponovo u Briselu nastavi razgovor na ekspertskom nivou Beograda i Prištine, a dan kasnije na najvišem političkom nivou, uz učešće predsednika Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog premijera Avdulaha Hotina.

Pre ovih sastanaka u Briselu, u septembru je predvidjen sastanak najviših predstavnika Beograda i Prištine u Vašingtonu.

Hiseni: Srbija je na današnjem sastanku bila nekonstruktivnaDržavni koordinator Kosova za dijalog sa Srbijom, Skender Hiseni, rekao je da je Srbija bila nekonstruktivna na ekspertskom sastanku koji su danas imali u Briselu.Kako prenosi koha.net, Hiseni je rekao da se Srbija na zajedničkom sastanku sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Kosovo-Srbija, Miroslavom Lajčakom vratila „elementima o kojima smo načelno bili dogovorili“.

„Srpska strana danas je bila nekonstruktivna. I to treba reći glasno i jasno. Srpska strana danas se vratila elementima oko kojih smo se načelno dogovorili. Srbija je učinila napore da ponovo otvori određena poglavlja sveobuhvatnog sporazuma o kojem smo načelno postigli dogovor. Sve ovo potvrđuje zabrinutost koju sam izrazio da Srbija namerava da se povuče, da na sto stavi pitanja koja imaju samo jedan cilj, da se proces odlaže i na kraju upadne u nešto što uopšte nećemo prihvatiti“ , rekao je Hiseni nakon sastanka.

Po njegovoj oceni Kosovo je nastavilo da bude veoma konstruktivno u pogledu rigorozne zaštite svojih interesa, ali istovremeno i strana koja zaista ima za cilj da ovaj proces završi mirovnim sporazumom i normalizacijom odnosa sa Srbijom.

„Taj sporazum bi neizbežno trebalo da donese i međusobno priznavanje Kosova i Srbije. Ne može biti drugog sporazuma. Međusobno priznanje stvara onu suštinsku predispoziciju za rešavanje svih spornih pitanja koja mogu postojati među državama kao i pitanja od obostranog interesa ili kako god ih nazivate“, kazao je Hiseni.

„Srbiji se ne sme dozvoliti da tim procesom manipuliše“, kazao je Hiseni jer, prema njegovim rečima, „postoje vrlo ozbiljni znaci da je planirana manipulacija celim procesom“.

