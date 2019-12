Djurić: Radnici kosovskog pravosudja srpske nacionalnosti žele da napuste institucije

Direktor Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Djurić izjavio je danas će i srpski tužioci i sudije na Kosovu podržati predlog Srpske liste da se napuste kosovske institucije ukoliko prvostepena presuda Ivanu Todosijeviću na dve godine zatvora zbog podsticanja mržnje postane pravosnažna, preneo je Kossev.

Taj prelog Sprske liste podržali su juče odbornici SO Zvečan na vanrednoj sednici skupštine.

„Nama se obraća veliki broj sudija i tužilaca srpske nacionalnosti sa Kosova koji nam kažu mi više ne želimo u tome da učestvujemo, hoćemo da podnesemo ostavke na te funkcije – nema veze što radimo u opštinama sa srpskom većinom, nema veze što radimo u Osnovnom sudu u Mitrovici gde nema takvih situacija u toj meri i gde su većina tužilaca i sudija Srbi, hoćemo da odemo odatle, to nije naš sistem. To je sistem gde se Srbi progone“, kazao je Djurić na konferenciji za novinare.

Djurić je pozvao te pravosudne radnike da sačekaju „još neki dan, da vidimo u kom pravcu će stvari ići“ i dodao da treba „izbijati iz ruku jedan od instrumenata zaštite i kontrole“.

Komentarišući reakciju EU na presudu Todosijeviću, kojom poručuju da „nema prostora za negiranje ili relativizaciju dogadjaja koji su se desili u Račku“ i da je „na sudovima da utvrde da li su odredjene izjave krivična dela“, Djurić je ocenio da je to pitanje niskog prioriteta za medjunarodnu zajednicu zbog čega je njihovo delovanje po ovom pitanju nezadovoljavajuće.

On je odgovor EU prištinskoj Gazeti Express nazvao sramnom, ali i kazao da sumnja da bi moglo da se radi o netačno prenetom odgovoru.

„Čuli smo sramno, ako je tačno preneto, saopštenje Kancelarije Evropske unije u Prištini da je to tobože stvar za pravosudne organe u Prištini. Da to su fantastični pravosudni organi, divni pravosudni organi koji već 20 godina ne mogu 80.000 kuća i stanova da vrate otetih Srbima sa Kosova“, kazao je on.

(Beta)