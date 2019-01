Dušan Janjić: Uvodjenjem taksi od 100 odsto Kosovo ojačalo pregovaračku poziciju

Predsednik Upravnog odbora Foruma za etničke odnose Dušan Janjić ocenio je danas da kosovske takse na uvoz proizvoda iz Srbije neće biti ukinute „preko noći“ i dodao da su one uvedene kako bi Kosovo ojačalo svoju pregovaračku poziciju.

„Oni su to uspeli i sada su pred predstojeće pregovore mnogo jači nego pre uvodjenja tih mera“, kazao je Janjić agenciji Beta.

Komentarišući navode „Vašington posta“ da će predsednik Kosova Hašim Tači raditi na ukidanju taksi od 100 odsto na srpske proizvode, Janjić je ocenio da se Tači kao predsednik u suštini „ne pita mnogo o njima“ i dodao da su to mere Vlade Kosova.

„Takse će biti ukinute kada Kosovo bude dobilo nešto zauzvrat. Kad se analizira suština tih mera one su i napravljene da bi pokazale da Kosovo jeste država, da može da uzvrati Srbiji“, ocenio je Janjić.

On je kazao da predsednik i Vlada Kosova nemaju drugi izbor nego da rade zajednički i ocenio da spekulacije srpskih medija i želje kosovske opozicije da medju njima dodje do podela, ne odgovaraju stvarnosti.

„Oni su ojačali kada su im prišle dve opozicione stranke za pregovore. Oni su preko pregovora, a pre toga preko ovih mera, ojačali u javnosti i u partijskom smislu pridobili dve opozicione stranke“, kazao je Janjić.

Komentarišući današnji sastanak visoke predstavnice EU za spoljnu politiku i bezbednost Federike Mogerini sa prištinskom delegacijom u Briselu, Janjić je naveo da je Kosovo predstavilo svoju pregovaračku platformu i tim.

„Ako uporedimo situaciju na primer sa junom 2018. godine kada je Mogerini stekla utisak iz onog što su govorili Tači i Vučić da oni imaju zajedničku platformu, sada je jasno da ne postoji ta zajednička platforma i da ona nije povezana sa pitanjem granica“, kazao je Janjić.

On je ocenio da je to „kraj zloupotrebe pitanja granica“, kao i da se javlja drugi problem a to je da Srbija nema pregovarački tim.

„Sada se čeka da Srbija formira takav tim i verifikuje svoju platformu u parlamentu. Verovatno sličan sastanak sa delegacijom Srbije nećemo uskoro videti“, ocenio je Janjić.

On je dodao da dok se poslednja dva meseca Srbija bavila osporavanjem mesta Kosova u medjunarodnoj zajednici, Kosovo je na terenu pokazalo da kontroliše vlast i ojačalo svoju poziciju u EU.

