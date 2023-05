Dveri: Dozvolom Informeru za pokretanje televizije, REM se podsmeva građanima koji protestuju

Pokret Dveri ocenio je danas da se Regulatorno telo za elektronske medije (REM), odlukom da kompaniji „Insajder tim“, u čijem je vlasništvu list Informer, da dozvolu da pokrene kablovsku televiziju, podsmeva građanima koji protestuju na ulicama Beograda i traže smenu rukovodstva tog tela.

„Iako je odavno kristalno jasno da je Informer jedan od medijskih generatora mržnje u srpskom društvu, da je to glasilo SNS-a koje nema nikakvu drugu svrhu do obračuna sa svima koji drugačije misle od aktuelne vlasti i koje, uz TV Pink, predstavlja simbol veličanja nemorala, to uopšte nije smetalo REM-u da ovom medijskom zlu da dozvolu da pokrene TV program“, navodi se u saopštenju tog pokreta.

Dveri navode da zbog svega toga traže, ne samo ostavku svih članova REM-a, već i ostavke kompletnog državnog rukovodstva i izbore na svim nivoima.

„Crvene linije u medijskoj promociji nemorala, kriminalaca i starleta su odavno pređene“, dodaje se u saopštenju.

Portal N1 preneo je ranije danas da je Savet REM-a na današnjoj sednici odlučio da preduzeću „Insajder tim“, vlasniku lista Informer, izda dozvolu za pružanje medijskih usluga putem kablovske i IPTV mreže, donosno dozvolu za pokretanje kablovskog TV programa.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.