Dveri: U Srbiji se mleko najvećim delom pravi mešanjem mleka u prahu s vodom

Pokrajinski odbor pokreta Dveri za Vojvodinu predložio je danas da deo poljoprivrednih proizvoda dobije status strateškog značaja, a među njima „svakako i mleko“.

Funkcioner Dveri Radenko Martić je u pisanoj izjavi naveo da je „potrebno da država donese mere koje bi za cilj imale očuvanje mlekarske proizvodnje“.

Ocenio je da su tržišni viškovi i dobra cena mleka u prahu na svetskom i evropskom tržištu uzrok poremećaja snabdevanja tržišta svežim domaćim mlekom.

„Tako da se najveći deo proizvodnje mleka na našem tržištu zapravo ne odvija preradom svežeg kravljeg mleka kao konzumnog, već se pravi mešanjem mleka u prahu s vodom“, piše u saopštenju.

„Smatramo da je to obmana građana. Potrošač u tom slučaju ne zna šta pije: da li je to mleko od prerađenog svežeg mleka ili mleko spravljeno mešanjem mleka u prahu i vode“, rekao je Martić.

Istakao je da je „potrebno zaštititi naše potrošače mleka i na proizvođačkoj deklaraciji, kao i na ambalaži, navesti poreklo mleka u prahu, zemlju proizvodnje, godinu dehidriranja, koji je postupak dehidriranja primenjen i hemijski sastav mleka u prahu“.

„Na taj način bi potrošači bili upućeni u to šta piju, da li je to mleko napravljeno od mleka u prahu proizvedenog u Srbiji prošle godine, ili je to pak mleko proizvedeno od mleka u prahu daleke 1960. godine, koje je ležalo u magacinima kao ratna rezerva nekih zapadnih zemalja i koje se na tržištu pojavilo po damping cenama zbog čišćenja zaliha“, kazao je Martić.

(Beta)

