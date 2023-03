Eskobar: Očekujemo da Srbija i Kosovo primene ono što su prihvatili u Briselu

Specijalni izaslanik SAD za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar, koji je prisustvovao sastancima lidera Srbije i Kosova i zvaničnika EU u Briselu, potvrdio je da su se lideri saglasili da krenu napred u dijalogu u skladu sa evropskim predlogom“, ali upozorava da tek predstoji „težak rad na implementaciji“ onoga sa čime su se dve strane saglasile, prenosi Glas Amerike.

Američki diplomata je, na „onlajn brifingu za novinare“, rekao da SAD veruju da su ovoga puta dve strane ozbiljne u nameri da sprovedu dogovoreno i ponovio da evropski predlog nije o međusobnom priznanju, već normalizaciji odnosa.

Lideri Srbije i Kosova, Aleksandar Vučić i Aljbin Kurti su se na sastanku u Briselu u ponedeljak uz posredovanje visokih zvaničnika EU, usmeno saglasili da su spremni da nastave dijalog u skladu sa evropskim predlogom o rešavanju pitnja Kosova, ali u Briselu ništa nije potpisano, podseća Glas Amerike.

„U konsultaciji sa evropskim partnerima, lideri Srbije i Kosova su se saglasili da krenu napred u skladu sa evropskim predlogom. To podržavamo i ako znamo da je jako važan korak, ostaje težak rad na implementaciji, dogovoru oko aneksa implementacije. Tu takođe želimo da vidimo napredak obe strane“, kaže Eskobar.

Eskobar nije konkretno odgovrio koje bi prepreke mogle da se jave u daljem procesu primene onog šta je dogovoreno.

„Ima i administrativnih i političkih (prepreka). Ne želim unapred da govorim o budućim diskusijama, ali bazični sporazum sa kojim su se dve strane usaglasile daje smernice za implementaciju i normalizaciju odnosa. Iskreno, ima prepreka, ali ima i prilika i nadam se da ćemo naći mehanizam da primenimo sve – uključujući i Zajednicu srpskih opština, kao i da će se prevazići pređašnje poteškoće oko tablica, diploma, ličnih dokumenata.“

Američki diplomata je ponovio poziciju SAD da Zajednica srpskih opština, koju kosovski premijer Aljbin Kurti odbija da formira, mora biti osnovana jer je reč o ranije preuzetoj, pravno obavezujućoj stavki iz Briselskog sporazuma.

„Čekujemo da bude formirana i kako bi sve ovo išlo napred, mora biti formirana… Pitanje je koliko će Vlada Kosova to brzo uraditi? Mislim da je prihvatanjem ovog bazičnog sporazuma od juče, vlada Kosova shvatila da to mora da se završi. Ne bih da govorim o rokovima. Ali, diskusija o implementaciji treba da počne odmah“, rekao je.

Eskobar veruje da su lideri Srbije i Kosova ovoga puta ozbiljni u nameri da primene ono oko čega su se usaglasili – uprkos tome što i dalje postoje nesuglasice oko suštinskih pitanja – kao što je status Kosova.

„Tome se veoma nadam i naša očekivanja su velika od ovog sporazuma. I mislim da nije novost samo to koliko su ozbiljne dve vlade, već i koliko su ozbiljni naši evropski partneri u nameri da to realizuju u jednoj od najvećih kriza u Evropi od Drugog svetskog rata. Verujem da su se stvorili uslovi da se primeni dogovoreno, a kada se to desi, otvaraju se mnoge prilike za Srbiju i Kosovo i transatlantsku zajednicu, kakve nismo videli u proteklih 30 godina“, rekao je Eskobar.

Američki specijalni izaslanik je dodao da je pozicija njegove zemlje da su obe strane u ovaj proces ušle dobrovoljno i da „neće biti potrebe za štapom, već samo za šargarepom“, kako bi se učesnici dijaloga ohrabrili da idu napred.

(Beta)

