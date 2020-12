EU blokirala proširenje za zemlje Zapadnog Balkana

Zaključci ministra EU o proširenju na zemlje Zapadnog Balkana blokirani su i malo je verovatno da će biti usvojeni kako je planirano na sutrašnjem sastanku Saveta EU, saznaje Tanjug u Briselu.

Iz Saveta EU kažu da je ostalo još nekoliko sati za eventualni dogovor, a EU ministri opštih poslova na agendi sutrašnjeg sastanka pitanje proširenja stavili su pod tačkom ”svi ostali poslovi”.

Istovremeno, najavljeno je da se pitanje proširenja neće naći ni na agendi sastanka lidera EU 27 koji na samit u Brisel dolaze 10. i 11. decembra.

„Nije nemoguće da se pitanje proširenja ne pokrene, ali agenda je već prepuna“, ocenjuju u Briselu.

Iz nemačkog predsedavanja Savetom EU kažu da su frustrirani zbog nemogućnosti napretka po pitanju pregovaračkog okvira za Severnu Makedoniju koji je, bar trenutno, blokirao proces usvajanja zaključaka o svim zemljama iz procesa proširenja.

„Učinili smo sve što je bilo moguće da bi došlo do kompromisa, ali do ovoga trenutka to je nemoguće uraditi. Nezadovoljni smo činjenicom da Bugarska blokira pristupne pregovore zbog bilateralnih istorijskih pitanja koja ne pripadaju kontekstu proširenja“, navodi visoki EU diplomata.

On navodi da je zbog blokade pregovaračkog okvira za Severnu Makedoniju, blokirana i Albanija.

„Cela stvar je blokirana, i to je zaista nepovoljno“, zaključuju u Briselu.

U Briselu napominju da se pregovori nastavljaju, ali da nema puno optimizma oko pozitivnog ishoda do kraja godine.

