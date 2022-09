Gajić (NS): Beogradu nedostaje strategija za Kosovo

Narodni poslanik i potpredsednik Narodne stranke (NS) Vladimir Gajić izjavio je danas da na Kosovu i Metohiji postoje tri pravna poretka, a da je Briselski dokument jedini pravni dokument koji poštuju sve tri strane.

„Briselski sporazum poštuju Srbija, Kolektivni Zapad koji smatra da sam govori u ime medjunarodne zajednice i Albanci s Kosova. Već sama ta činjenica govori o tome koliko je taj sporazum loš po Srbiju. Posledice Briselskog sporazuma su jasne, taj sporazum je izazvao isključivo pravne posledice, a Srbija je u ovih deset godina prepustila gotovo sve elemente državnosti na teritoriji KiM“, ocenio je Gajić za agenciju Beta.

Na pitanje kako ocenjuje nedavnu skupštinsku raspavu o Kosovu, Gajić rekao da je zbog neodložnih porodičnih razloga nažalost morao da napusti zasedanje.

„Predsednik Aleksandar Vučić je govorio više od polovine potrošenog vremena. On je replicirao svakom poslaniku opozicije, s tim da za njega pravila i procedura poslovnika nisu važila. Predsednik je van zakona, na to smo već navikli. Ako je ideja njegove PR službe bila da se pokaže kako on može sam protiv cele opozicije, razumeli smo. Mora on da pobedi sam protiv svih, u redu, samo ne znam kakvu korist od toga ima Srbija i kakvu korist ima Kosovo i Metohija“, kazao je poslanik.

Gajić je kazao da Ustav Republike Srbije iz 2006.godine tretira teritoriju KiM kao sastavni deo republike i da je vlada Srbije 18.2.2008. godine poništila sve protivpravne akte privremenih organa samouprave na KIM o proglašenju jednostrane nezavisnosti.

„Sastavni deo pravnog poretka Srbije trebao je da bude tzv. posebni zakon koji bi se primenjivao na KiM i kojim bi se uredila suštinska autonomija, a koji bi bio donet u postupku predvidjenom za promenu Ustava. Medjutim, ovaj Zakon nikad nije donet u rokovima koji su predvidjeni“, istakao je potpredsednik NS.

On podseća da je pravni poredak na Kosovu stupio na snagu 15.6.2008.godine na osnovu samoproglašenja nezavisnosti Kosova i na osnovu Ustava Kosova.

„Po medjunarodno pravnim kriterijumima ova tzv. država ne ispunjava nijedan od osnovna četiri uslova da bi se mogla smatrati suverenom državom prema Konvenciji u Montevidea iz 1933.godine. Kosovo nema stalno stanovništvo, definisanu teritoriju, vladu u smislu suverene vlasti i kapacitet da ulazi u odnose s drugim državama“, objasnio je Gajić.

Dodao je da medjunarodni pravni poredak počiva na Povelji UN, Rezoluciji SB UN 1244, Vojnotehničkom sporazumu koji je potpisan 1999. godine izmedju SR Jugoslavije i Kfora kao i na Uredbi Specijalnog predstavnika UN iz jula 1999. godine o ovlašćenjima privremene administracije na Kosovu kojim je predvidjena zakonodavna, izvršna i sudska vlast na teritoriji Kosova u korist Unmika koju vrši specijalni izaslanik Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija.

Na pitanje kako ocenjuje zvaničnu politiku Beograda prema Kosovu, Gajić je rekao da danas zvaničnoj politici nedostaje strategija i plan šta dalje, šta su jasni ciljevi i kako će se oni realizovati.

„Narodna stranka je ponudila predlog platforme koji se zasniva na poštovanju medjunarodnog prava i realnosti nakon deset godina od potpisivanja Briselskog sporazuma. Albanci danas ne priznaju ni pravo Srba na stvaranje zajednice opština jer je njihov Ustavni sud taj deo Sporaѕuma proglasio neustavnim. De fakto, Srbiji se ne nudi ništa, izuzev nastavka puta u EU koji je danas vidimo samo jedno virtuelno obećanje koje se neće nikada ispuniti“, naglasio je Gajić.

Po njegovim rečima, „Srbija se folira da ide tim putem, a EU se folira da će kao da nas primi“.

„Nama ostaje da se držimo prava, da prestanemo da činimo ustupke i da tražimo saveznike na onim stranama koje hoće da nas podrže. Kao što nam je poručila SPC pre desetak godina, ako nešto poklonimo, to više ne možemo tražiti nazad. Odlukom Medjunarodnog suda pravde u Hagu, za status Kosova u vezi s prijemom u UN nadležan je isključivo Savet bezbednosti. Samo od Srbije zavisi da li će to ostati tako i zato je to i danas jedini siguran argument koji imamo u rukama“, naveo je Gajić.

Upitan da oceni zahteve dela medjunarodne zajednice da Srbija prizna nezavisnost Kosova, Gajić je rekao da se od predsednika Vučića traži mnogo zato što je sve ove godine od kad je na vlasti popuštao pred zahtevima Prištine i Brisela.

„Vučić mora da prestane da popušta pred zahtevima da Kosovo dobije sve elemente državnosti i da na kraju bude priznato od strane Beograda. Nije dovoljno samo deklarativno reći da nećemo priznati Kosovo. Ne smeju se povlačiti potezi kojima se u simboličnom smislu para džemper našeg suvereniteta na KiM“, kazao je poslanik.

Upitan kako ocenjuje predlog da se formira komisija od predstavnika SANU, SPC i skupštine Srbije o Kosovu i Metohiji, Gajić je rekao da je „staro pravilo da ako hoćeš da neka ideja propadne osnuješ komisiju ili anketni odbor“.

„Dovedeni smo u položaj da ili ćemo priznati Kosovo ili mu omogućiti da postane članica UN što je potpuno isto. Srbiji su potrebne rezolucija i platforma za pregovore koju će utvrditi skupština Srbija ako predsednik države hoće da podeli političku odgovornost s celim narodom. Ako neće, odgovornost će biti samo na Vučiću i njegovoj stranci“, zaključio je Vladimir Gajić.

(Beta)

