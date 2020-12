General Vitale za CFSP: NATO i Srbija gledaju ka boljoj budućnosti

Šef NATO vojne kancelarije za vezu u Beogradu brigadni general Tomaso Vitale, ocenio je da javnost ne vidi koliko toga NATO i Srbija rade zajedno tokom gotovo 15 godina od potpisivanja Partnerstva za mir.

„Nikad ne smemo zaboraviti prošlost, ali možemo je prevazići i to je ono što NATO i Srbija rade ovim partnerstvom, gledamo ka boljoj budućnosti“, rekao je on u intervjuu za za portal Saveta za strateške politike (cfsp.rs).

Šef misije NATO nije želeo da komentariše otvaranje vojne kancelarije Ruske Federacije u Beogradu, okarakterisavši to kao „pitanje za srpske ili ruske organe“. Naglasio je da NATO u potpunosti poštuje politiku vojne neutralnosti Srbije.

General Vitale smatra da su odnosi izmedju Srbije i NATO stabilni, obostrano korisni i zasnovani na uzajamnom poštovanju.

„Vrlo smo zadovoljni nivoom saradnje koji imamo sa Srbijom. Srbiju vidimo kao cenjenog partnera. Na Srbiji je da odluči kako i u kom pravcu želi da razvija ovo partnerstvo. Trenutno, u skladu sa sopstvenim potrebama, Srbija ima izbor od preko 1.400 različitih aktivnosti koje može raditi sa NATO-om, naveo je on.

Na molbu da komentariše najavu otvaranja vojne kancelarije Ruske Federacije u Beogradu on je rekao da NATO potpuno poštuje politiku vojne neutralnosti Srbije, kao i njenu odluku „u pogledu bezbednosnih aranžmana“.

„Možemo da imamo jake odnose sa partnerima – kao što su Austrija ili Finska – iako oni nisu članice. Što se tiče vašeg konkretnog pitanja, za komentar ćete morati da se obratite srpskim ili ruskim organima“, dodao je on.

„Mi visoko cenimo javno mnjenje u Srbiji. Percepcija i perspektiva naroda su za nas ključni faktori, i uzimamo ih u obzir u obavljanju naših svakodnevnih aktivnosti. U potpunosti uvažavamo i to da je NATO ovde i dalje kontroverzna tema“, rekao je general Vitale.

„U isto vreme, partnerstvo izmedju NATO-a i Srbije je stabilno i nastavlja da se razvija na transparentan, pouzdan i obostrano koristan način. Ovo je poruka koju želimo da prenesemo građanima Srbije“, dodao je on.

Prva operativna misija generala Vitalea je bila učešće u KFOR-u tokom koje je, kako kaže, „video patnju i teškoće sa kojima se suočava lokalno stanovništvo, ali istovremeno i izuzetno dostojanstvo“.

Naglasio je i da, u skladu sa mandatom Ujedinjenih nacija (UN), KFOR ostaje potpuno posvećen zaštiti Dečana, kao bitne svetinje za srpsku zajednicu, i da je imao sreće da je proveo vreme i osetio gostoprimstvo oca Save i monaha manastira Visoki Dečani.

Ceo tekst dostupan na internet na linku CFSP.

(Beta)

