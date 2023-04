Gervala Švarc: Dačić odgovoran za masovna ubistva, treba da bude izveden pred sud za ratne …

Ministarka spoljnih poslova Kosova, Donika Gervala Švarc, izjavila je danas na sednici Saveta bezbednosti UN u Njujorku da je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić koji takođe učestvuje na toj sednici, „odgovoran za masovna ubistva i nasilje tokom poslednjeg rata na Kosovu“ i da treba da bude izveden pred sud za ratne zločine.

Kosovska ministarka je navela da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić bivšem predsedniku Slobodanu Miloševiću bio „ministar propagande“, kao i da „tu funkciju još uvek obavlja“.

„Desna ruka koljača Balkana (kako je nazvala Dačića) koji je odgovoran za balkanske ratove je osoba koja je upravo govorila pre nas. Ovaj ima mnogo grešaka u rukama. Nije bilo reči žaljenja, umesto toga postojao je prezir prema žrtvama… Dačić, sada ministar spoljnih poslova, odgovoran je za masovna ubistva i nasilje i trebalo bi da bude izveden pred sud za ratne zločine“, rekla je Gervala na engleskom, albanskom i srpskom jeziku.

Kazala je da je i ona tražila da na sednici SB UN govori na albanskom, ali joj je to onemogućeno.

Ona je o izveštaju UNMIK-a o Kosovu – što je tema sednice, rekla da od 100 tačaka u izveštaju „90 nije tačno ili je delimično tačno“.

„U izveštaju UNIMK-a, Berlinski samit se pominje samo kao fusnota. U izveštaju se ne pominju ni samit održan u Berlinu u novembru 2022, ni prvi samit u istoriji Balkana održan u Tirani“, rekla je Gervala.

Ona je pomenula sporazume koji su proizašli iz Berlinskog procesa, uz ocenu da je Srbija taj proces već blokirala i da Srbija „ima u svom političkom DNK da ne održi reč“.

„Međunarodno je poznata činjenica da kada Kosovo nešto obeća, ono drži reč. Nikada nismo odustajali ni od jednog potpisanog sporazuma, ali to se ne odnosi na Vučića, Dačića i njihove kolege. Njihova politička DNK onemogućava im da održe reč. Ako se potpisi ne poštuju, onda sporazumi postaju farsa i to pokazuje nepoštovanje prema čitavoj diplomatskoj zajednice“, rekla je Gervala.

Gervala je rekla i da se čuju glasovi iz Holandije i Nemačke koji pozivaju na sankcije Srbiji, jer se, prema njenim rečima, „sa prevarantima ne pregovara, ali prevaranti moraju da se suoče sa posledicama“.

„Evropske integracije će se nastaviti i bez Srbije, i to se odnosi ne samo na Berlinski proces, već i na projekte EU za zajedničko regionalno tržište koje promoviše integraciju na evropskom tržištu, a to ima za cilj da promoviše dijalog Kosova i Srbije, ali Srbija je ignorisala sporazume potpisane 2011., 2013. i one iz 2015. godine. Vučić i Dačić su glavni krivci za ovo kršenje sporazuma“, kazala je Gervala.

Ona je ocenila da Srbija „ne želi sporazum sa Kosovom, već samo nerede bilo koje vrste“.

Po njenim rečima, Kosovo „nikada više neće biti ranjivo i žrtva genocida i nikada više neće biti genocida nad građanima Kosova“.

„Nikada više nećemo biti bespomoćni, bez naših saveznika. Mi smo sposobni da branimo svoju zemlju. Kosovo je ojačalo svoj put u vezi sa evropskim integracijama. Kosovo je primer šta država može da uradi kada se bori protiv korupciju i unapredi vladavinu prava. To je razlog zašto je Kosovo provokacija za beogradski režim“, kazala je Gervala Švarc.

(Beta)

