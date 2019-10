Goati: Jedini način da se izbegne bojkot je pomeranje roka za izbore makar za šest meseci

Politički analitičar Vladimir Goati ocenio je ocenio je da je „jedina i malo verovatna“ mogućnost da se izbegne bojkot pomeranje roka za izbore „makar za šest meseci“.

„Ukoliko se to ne promeni ili se ne uspe sa tom interpretacijom koja bi dala mogućnosti bar šest meseci ravnopravne izborne kampanje, u tom slučaju dolazi druga varijanata – pravićemo krnje izbore u kojima neće učestvovati šestina punoletnih gradjana Srbije jer su u inostranstvu. Obično učestvuje negde 60-ak procenata gradjana, ali ta opozicija koja je već donela odluku o bojkotu izbora će dodatno smanjiti i imaćemo jedan procenat koji je ispod 50 odsto koji delegitimizuje izbore“, rekao je Goati za portal Autonomija.

Dodao je da su medjusobne optužbe opozicionih partija „mutne i nejasne“ i ocenio da prosečni birač „nema vremena da udje u sve te finese i on je već odlučio kako da glasa“.

Prema njegovim rečima, to bi otežalo i položaj vlade u pregovorima sa Kosovom.

„Evropska unija misli da je rešenje kosovskog pitanja ključno pitanje, ja isto tako mislim da je to ključno pitanje. Ali nije svejedno da li će to kosovsko pitanje da reši čovek na čijim se izborima pojavio procenat od 60 odsto ili će to biti čovek za koga je glasalo, uz bojkot, ispod 50 odsto. Legitimitet će jako oslabiti, odnosno odsustvo legitimiteta predsednika ili vlade, svejedno ko bude učestvovao u pregovorima, će oslabiti ukoliko to na izborima bude ispod 50 odsto“, kazao je Goati.

(Beta)