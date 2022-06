Grbović (PSG): Jedini sagovornik za stanje demokratije u Srbiji je Zapad

Predsednik Pokreta slobodnih gradjana (PSG) Pavle Grbović izjavio je danas da su zemlje zapadne Evrope i sveta jedini sagovornik na temu stanja demokratije u Srbiji, a da Rusija i Kina ne pružaju pomoć u toj sferi.

„Gde vi možete da pročitate kritike na račun stanja medija, stanja demokratije, stanja institucija, da li postoji to u izveštajima Ruske Federacije? Da li smo ikada, ali ikada čuli bilo kakvu vrstu kritike iz Kremlja na račun demokratije u Srbiji? Da li smo čuli nešto nalik tome iz Kine“, upitao je Grbović u emisiji „Pravi ugao“ na RTV.

Kazao je da on i ostali predstavnici opozicije, za razliku od Zapada, od Rusije nikada nisu dobili poziv da pričaju o tim temama, naglašavajući da ni Zapad ne stavlja interese Srbije ispred svog, ali da najviše pomaže u sferi demokratije.

Govoreći o tome što poseta ministra spoljnih poslova Rusije Sergeja Lavrova nije mogla da bude realizovana jer države iz okruženja nisu dozvolile preletanje njihove teritorije, Grbović je ocenio da ta činjenica pokazuje da Srbija mora biti svesna svog geopolitičkog položaja.

„Mesto u kom živimo, okruženje u kom živimo, sistem u kom živimo, to je nešto što je nama zadato, to je naša sudbina. Živimo u sred Evrope i teško da ćemo odavde moći da se odselimo, iako nam možda neki drugi predeli deluju primamljivije“, rekao je on.

Na pitanje zbog čega EU podjednako od Srbije ne zahteva i uskladjivanje unutrašnje politike sa svojom, poput spoljne, Grbović kaže da je to pitanje „našeg izbora“.

„Ako smo mi ovde zadovoljni sa pravosudjem, sa ekonomijom, sa stanjem intitucija, sa životnom sredinom, sa ljudskim pravima, sa medijskim slobodama, sa agresijom u društvu koja je došla do tog nivoa da ljudi ne mogu da pirčaju, da se ne slažu u nekoj temi, a da ne počnu da se vredjaju i da prete jedni drugima, ako smo mi zadovoljni sa tim, što bi onda neko dolazio da to menja. Mi moramo da preuzmemo odgovornost za naše živote“, istakao je lider PSG.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.