Grenel: Bolton je govorio o razmeni teritorija, to nije Trampova politika

Specijalni izaslanik američkog predsednika za pregovore Beograda i Prištine Ričard Grenel rekao je da lično ima problem sa bivšim savetnikom SAD za nacionalnu bezbednost Džonom Boltonom, jer je on govorio o ideji razmene teritorija Srbije i Kosova, prenosi Glas Amerike.

„Kada je reč o Kosovu i Srbiji“, rekao je Grenel, „dvojica predsednika (Aleksandar Vučić i Hašim Tači) biće zajedno u Beloj kući sledeće subote da bismo razgovarali o istorijskom paketu i sporazumu. Medjutim, konstatno moram da se borim protiv glasina o (navodnom) dogovoru o zameni teritorije izmedju njih dvojice“, rekao je Grenel.

To nije politika predsednika SAD Donalda Trampa, već kada se dublje sagleda to je govorio Bolton, dodao je Grenel koji je do nedavno bio ambasador SAD u Nemačkoj i vršilac dužnosti direktora američke Nacionalne obaveštajne službe.

„Tako da ja moram da se borim protiv svih tih glasina, koje su se održale, jer je Bolton vodio svoju politiku, umesto politike predsednika Trampa“, rekao je Grenel u intervjuu za TV mrežu Foks njuz.

Grenel je više puta demantovao da je u njegovom prisustvu razgovarano o razmeni teritorija Srbije i Kosova, i naglašavao da je prioritet Vašingtona ekonomski razvoj – dok će pitanja iz sfere politike doći na red kada se za to stvore uslovi.

On je govoreći o Boltonu i njegovim memoarima koji uskoro treba da izadju, ukazao da je Bolton čuvao „slane priče“, kako bi bolje prodavao svoje memoare o Trampovoj administraciji, dok je bio na položaju.

Grenel je takodje rekao sinoć u emisiji „Ingram Engl“ (Ugao Ingram) TV mreže Foks njuz da dok je Bolton „vodio Savet za nacionalnu bezbednost – netačne informacije su ‘ludo’ curile u javnost, dok su informacije o memoarima ostale nepoznate“.

„Moram da kažem da bi svako trebalo da bude zabrinut zbog nekoga ko ne želi da svedoči pod zakletvom (u Kongresu), ali je voljan da svedoči na pregovorima o knjizi“, rekao je Grenel.

(Beta)

