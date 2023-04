Grujičić: 'Diskutabilno' eliminisanje liste čekanja na operecije u UKC u Nišu

Ministarka zdravlja Danica Grujičić izjavila je da je eliminisanje liste čekanja za operacije u UKC Niš, na kome su lekari mesecima radili vikendom bez novčane nadoknade, „diskutabilno“ jer su oni od ozbiljnih kardiohirurških operacija uradili – šezdesetak.

„Za to vreme, Dedinje je uradilo 702 – radnim danom, kardiohirurgija KCS (Klinički centar Srbije) uradila je oko 400 operacija, za to vreme Institut za kardiovaskularne bolesti u Kamenici uradio je preko 300 operacija, tako da je to sklanjanje sa liste čekanja vrlo diskutabilno“, rekla je Grujičić za današnje izdanje „Blica“.

Dodala je da protiv lekara u Nišu nema ništa i da pozdravlja njihov entuzijazam, ali da su cifre obavljenih operacija na drugim klinikama u Srbiji „dosta veće“.

Najavile je da će od iduće godine početi izgradnja zdravstvenih stanica po centralnim selima, u kojima bi mogli da se pregledaju tri do četiri hiljade ljudi, i da će te stanice posećivati psiholozi.

„Porodični lekar, porodični zubar, porodični apotekar, to je ono što treba da napravimo. I porodični psiholog. U svaku tu ambulantu u ruralnom delu, u selu, treba da dođe s vremena na vreme psiholog. Stalno imamo u novinama nasilje nad ženama, vršnjačko nasilje. Znači malo da se radi sa tim ljudima“, rekla je ministarka zdravlja.

(Beta)

