Haradinaj: Stav Srbije etnička podela, Mogerini vodila tajni dijalog

Premijer Kosova Ramuš Haradinaj ocenio je danas kao neprihvatljiv i nerazuman predlog ministra spoljnih poslova Srbije Ivice Dačića o razgraničenju Kosova i Srbije na etničkim osnovama ističući da tako nešto nikada i nigde nije ostvareno.

„Stav Dačića nije nov, on je još jednom potvrdio da je zvanični stav Srbije dakle etnička podela, ali to je ono što je ranije prouzrokovalo tragedije na Balkanu. Želje vođa da stvaraju države i da uključe sve iste zemlje u jednu državu, dakle jednoetničku državu i to je prouzrokovalo tragediju u prošlosti, to što smo mi videli na Balkanu, izjavio je kosovski premijer posle sednice vlade.

Haradinaj je optužio visoku predstavnicu EU za spoljnu politiku i bezbednost Federiku Mogerini da je vodila tajni dijalog o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije.

„Mogerini je imala jedan tajni dijalog. Dobro je da ona izađe sa tim na videlo da ga ne bi držala tajnim. Dijalog treba da se nastavi „ kazao je Haradinaj posle sednice Vlade Kosova.

On je ponovio da neće ukinuti takse na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine uprkos zahtevima SAD i EU sve dok dve zemlje ne postignu sporazum o međusobnom priznanju.

„Ako mi u ovoj etapi prihvatimo korak nazad onda će nam se tražiti i drugi ustupci. Ne radi se ovde samo o taksi“, kazao je Haradinaj.

Prema njemu priznanje od strane Srbije je “jedna vrsta traženja izvinjenja za zločine koje je izvršila na Kosovu“.

