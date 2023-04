Hil: I ja se pitam zašto ZSO nije formirana, nakon 10 godina Briselskog sporazuma krajnje je vreme

Ambasador SAD u Srbiji Kristofer Hil izjavio je danas u Beogradu, uoči desete godišnjice potpisivanja Briselskog sporazuma, da je krajnje vreme da se formira Zajednica srpskih opština na Kosovu.

„Razumem zašto ste to pitanje postavili jer i ja postavljam isto to pitanje. Ove nedelje je 10 godina od Briselskog sporazuma i krajnje je vreme da se Zajednica srpskih opština formira. Ono u šta mogu da vas uverim je da nećemo odustati dok se to ne ostvari“, rekao je Hil novinarima.

Srpski narod, dodao je, mora da ima poverenje u ovakve sporazume jer kada se oni jednom potpišu moraju biti sigurni da će i biti sprovedeni.

„Drugi razlog, možda još važniji je da te zajednice na Kosovu moraju znati kakva ih budućnost čeka jer se nisu formirale juče, one su na Kosovu godinama. Zaista bih da vas uverim da ovu obavezu uzimamo sa krajnjom ozbiljnošću“, dodao je on.

Na pitanje novinara kako komentariše izjavu specijalnog američkog izaslanika Džejmsa Rubina da je „Srbija jedna od glavnih baza za ruske dezinformacije u regionu“, Hil je rekao da bi trebalo Rubina pitati šta je hteo da kaže, ali SAD čine sve da unaprede saradnju sa Srbijom u mnogo različitih oblasti.

„Zainteresovani smo da radimo sa Srbijom po svim pitanjima gde je Srbija zainteresovana da sa nama saradjuje“, rekao je i dodao da je napredak na putu ka „EU i zapadnim zemljama“ jasno vidljiv.

Na pitanje da prokomentariše to što Srbi neće učestvovati na izborima na Kosovu, Hil je rekao da ima dosta komentara na tu temu, ali da nije „siguran“ da želi da ih podeli sa novinarima.

„Na tim stvarima se mora raditi, a ne bih da dajem komentare koji će gospodinu (Miroslavu) Lajčaku otežati posao“, rekao je Hil.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.