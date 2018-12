Hodžaj: Od januara druga pregovaračka dinamika uz uključivanje SAD

Zamenik premijera Kosova Enver Hodžaj izjavio je da će od januara do kasnog proleća doći do nove dinamike u dijalogu Kosova i Srbije uz uključivanje Sjedinjenih Američkih Država posle čega će doći do sveobuhvatnog sporazuma, prenosi portal Kossev.

On je rekao da će od januara do kraja proleća biti dinamična faza tih razgovora – u kojoj će na dnevnom redu biti od 10 do 15 tema.

„Mislim da niko ne zna tačan datum pošto to zavisi od dinamike. Do kraja proleća mora doći do kraja ovog procesa. Od januara biće drugačija dinamika. Ono što se do sada dogadjalo bila je diplomatija korak po korak. Ali će od tada doći do sveobuhvatnog sporazuma“, naglasio je Hodžaj.

On je rekao da pismo američkog predsednika Donalda Trampa upućeno predsedniku Kosova Hašimu Tačiju govori o novoj situaciji na Kosovu i istakao da se u pismu Kosovo navodi kao nezavisna i suveren država, navodi Kosev pozivajući se na intervju Hodžaja za „Teljegrafi“.

„Mislim da pismo govori o situaciji u kojoj se nalazi Kosovo, izveštaju Kosovo-Srbija, ali i o regionu. Ovo pismo retko upućuje Tramp. U pismu se kaže da se očekuje konačni dogovor Kosova i Srbije. Ovo pokazuje da je dijalog prioritet ne samo na Balkanu, već i u Evropi, jer bi postizanje ovog sporazuma moglo da bude kamen temeljac mira u regionu. To je nova brzina, nova dinamika, nova situacija“, rekao je Hodžaj.

On je kazao da bi zaključivanje nekih važnih tema u dijalogu sa Srbijom moglo da usledi kao istorijska završnica u Beloj kući.

„U dijalogu Kosova i Srbije u Briselu razgovaraćemo o 10 do 15 mogućih tema. Na dnevnom redu biće pitanja ekonomske prirode, o nestalim osobama, posledicama rata, jugoslovenskom nasledju. Mislim da ukoliko zaključimo neke od ključnih tema, možda bude postojala skica kojom se završava sa istorijskim trenutkom u Beloj kući. Nisam tumačio, ali činjenica da se na kraju pisma kaže da će on pozvati predsednika zemlje Hašima Tačija i Aleksandra Vučića na dogadjaj, ostaje da se vidi“, rekao je Hodžaj.

(Beta)