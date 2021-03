Inspektor Trbović: Hrkalović je moć vukla od Stefanovića, na njen odlazak je uticala DEA

Bivši inspektor unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Nebojša Trbović izjavio je da je bivša državna sekretarka tog ministarstva Dijana Hrkalović „moć vukla od ministra Nemanje Stefanovića“.

„To je bilo jasno kao dan: ona formalno nema nikakva ovlašćenja, ali ako joj se zameriš, ona ode kod ministra Stefanovića i kaže mu ‘ovog pošalji u Lazarevac’. I Stefanović to uradi. Vrlo jednostavno“, rekao je Trbojević, za novi broj nedeljnika Vreme, govoreći o usponu i padu Hrkalović.

Kako je objasnio, prvi put je čuo za Hrkalović kada je formirana radna grupa za načelnika Uprave kriminalističke policije Rodoljuba Milovića povodom čuvene afere „Papaja“.

Prema njegovim rečima, ona je kao zamenica šefa kabineta (Stefanovića) bila šef te radne grupe, što je „neverovatno pošto bi šef kabineta trebalo da se bavi administrativnim pitanjima i organizacijom rada samog kabineta“.

„Recimo, načelnik Uprave kriminalističke policije Rodoljub Milović je mogao da kaže Hrkalovićevoj ‘je li, bre, ko si ti da mi postavljaš pitanja’ ali nije. Naime, znao je da iza nje stoji ministar Nebojša Stefanović i da ako to uradi može da završi kao operativac u Barajevu“, rekao je Trbović.

Govoreći o navijačima, on je rekao da se njima bavi Gradski SUP, Odeljenje za javni red i mir, koji obezbedjuju utakmice.

„Veljko Belivuk je izazvao našu pažnju kad se pojavio Nenad Vučković Vučko. Za njega smo znali da je pripadnik Vojske i da je često vidjan na tribini Partizana. Počeli smo da se raspitujemo o Vučkoviću neformalno, tražeći prilikom njegovog rasporedjivanja u Žandarmeriju da se izvrše odredjene bezbednosne provere. Medjutim, on je došao bez ikakvih provera iako prelazi iz jednog u drugi državni organ. Uglavnom, prešao je u MUP i to ni manje ni više nego za zamenika komandanta Žandarmerije, upravo one jedinice koja obezbedjuje utakmice“, rekao je Trbović.

Kako je rekao, pričalo se da je Hrkalović u emotivnoj vezi sa njima, „i ono što smo mi znali da je ona za Vučkovića želela da obezbedi bolje radno mesto, veću platu, medjutim, kasnije se ispostavilo da ih spajaju i neke druge veze sem emotivnih“.

On veruje da je na njen odlazak uticala DEA „koja ima svoje operativce i tajne islednike u Beogradu“.

„U tom svom radu, DEA je došla do dokaza o kontaktima Dijane Hrkalović sa odredjenim narko-grupama i o tome su obavestili naše organe. Tog istog trenutka ona napušta MUP. Vučić ćuti, a jedini joj Stefanović zahvaljuje na dotadašnjem radu. Ona se očigledno nečim zamerila lično Aleksandru Vučiću. Da li su to ovi prisluškivani razgovori ili nešto drugo ne znam, ali to je činjenca“, rekao je Trbović.

Na pitanje o Odeljenju za poslove bezbednosti, od 2014, on je rekao da su tajno praćeni novinari i političari, „izmedju ostalih i iz Srpske napredne stranke, a pratili su, recimo i Vojislava Šešelja kad je došao iz Haga“.

On je rekao da su od novinara pratili „Svetu Marjanovića kada je došao za savetnika Zorane Mihajlović, tada ministarke saobraćaja, Milinka Veličkovića sa Megatrenda, novinarku Svetlanu Vojinović, izmedju ostalih, kao i da možemo da nagadjamo ko je sve praćen i prisluškivan jer su kasnije svi ti diskovi fizički uništeni“.

Kako je objasnio, kada se u javnosti pojavila informacija da je Stefanović plagirao svoj doktorat, pala je sumnja da je Veličković mogao da to iznese u javnost i „dat je nalog da se nad njim vrši nadzor“.

Ti izveštaji su, kako je naveo, dostavljani Hrkalović i Ivanu Ristiću, šefu kabineta ministra Stefanovića.

(Beta)

