Janjić o izjavi Tačija: To je njegova želja, pojam priznanja države je veoma širok

Direktor beogradskog Foruma za etničke odnose Dušan Janjić ocenio je danas da je izjava kosovskog predsednika Hašima Tačija o sporazumu Beograda i Prištine izrečena na osnovu „želja i političke potrebe“ Tačija da to kaže.

Tači je za RTK kazao da veruje da će do sporazuma kojim će Srbija priznati nezavisnost Kosova doći „pre nego što pesimisti misle“.

„Kada Tači to kaže, on priprema javnost za nešto što će se dogoditi i da bi to ubeležio kao svoj uspeh“, ocenio je Janjić za agenciju Beta.

Naglasio je da je pojam priznanja veoma širok i da može da predstavlja priznanje Kosova kao države koja će biti članica medjunarodnih organizacija, ali i priznanje samo kao entiteta koji postoji – model „dve Nemačke“.

„Da li je to priznanje punog kapaciteta Kosova kao države koja je članica medjunarodnih organizacija ili priznanje da postoji drugi entetet što bi značilo da se više neće voditi kampanja protiv nezavisnosti, neće se oslovljavati sa ‘takozvano’ ili sa ‘zvezdicom’ u dokumentima“, kazao je Janjić.

„U tom dijapazonu od minimuma do maksimuma ima još desetak rešenja“, ocenio je on.

Janjić je rekao da političari u Srbiji govore samo o priznanju Kosova kao članice medjunarodnih organizacija i dodao da sumnja da od Srbije, osim albanske strane, svi traže puno priznanje.

Govoreći o stavu Tačija da ne učestvuje u pregovorima u kojima će učestvovati izaslanik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak, Janjić je kazao da je to „politički lukava priča“ jer je suština da je kosovska Vlada usvojila platformu po kojoj premijer, a ne predsednik Kosova vodi razgovore.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.