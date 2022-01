Janković: Ne bi me čudilo da Vučić u poslednjem trenutku odustane od parlamentarnih izbora

Profesor Beogradskog univerziteta u penziji Vladeta Janković ocenio je da predsednik Srbije Aleksandar Vučić ima „ozbiljne razloge za zabrinutost“, i da ga, lično, ne bi iznenadilo da Vučić u poslednjem trenutku odustane od parlamentarnih izbora.

„Da ide samo na predsedničke i beogradske izbore, dozvoljavajući rizik da izgubi, jer bi tako on ostao predsednik i zadržao bi ovaj smešni Parlament“, kazao je Janković za Njuzmaks adriju.

On je kazao da deljenje novca penzionerima i mladima pred izbore pokazuje koliko je Vučić zabrinut.

Ljudi gube poverenje u Vučića i svaki gradjanin ima drugačiji „okidač“, smatra Janković, nekome je to situacija sa kompanijom Rio Tinto, puštanje iz zatvora optuženog za šverc kokaina Darka Šarića i drugo.

Takodje je rekao da opozicija treba da iskoristi u svoju korist ekološke probleme, Rio Tinto, pritisak iz Amerike, iz Evropske unije.

„Bio sam savetnik u kabinetu 2004/05. godine i ne znam za bilo kakav sporazum sa Rio Tintom. Nikad to nisam video, mislim da je ta vest lažna“, rekao je on.

Janković je istakao da bi bilo dobro da opozicija ima jednog zajedničkog kandidata, jer bi tada šanse za pobedu na izobrima bile veće, a nakon te pobede treba organizovati izbore na kojima bi svaka stranka predstavila svoje argumente i ideologiju.

„Zavetnici, Pokret obnove kraljevine Jugoslavije, to je lažna opozicija. Prava opozicija postoji, i to je ovo oko Djilasa, Marinike Tepić, Vuka Jeremića, to je grupacija koja ima ozbiljnu šansu“, ocenio je profesor.

Prema njegovim rečima, nekadašnji načelnik Generalštaba Vojske Srbije Zdravko Ponoš bi bio dobar kandidat.

„Narod voli vojsku, on bi imao ozbiljne šanse i volim da verujem da nije sasvim završeno“, smatra Janković.

