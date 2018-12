Janković (PSG): Vlast će biti odgovorna ako se nešto desi novinaru Milanu Jovanoviću iz Grocke

Lider Pokreta slobodnih gradjana (PSG) Saša Janković ocenio je danas da je život novinara portala Žig info iz Grocke Milana Jovanovića, kome su nepoznate osobe zapalile kuću, „na duši vlasti“ i dodao da će vlast biti odgovorna ako se Jovanoviću nešto desi.

Janković je na konferenciji za novinare kojoj je prisustvovao i Jovanović rekao da novinar portala Žig info nije član PSG kao i da njegovo prisustvo u prostorijama pokreta nema veze sa politikom već sa potrebom da se zaštite ljudi koji kako je rekao, profesionalno rade svoj posao.

„Stranke, pokreti, novinari, ne mogu raditi ono što je posao države. Pošto državne institucije ne rade svoj posao već štite one koji bi morali da odgovaraju, jedino što štiti Milana Jovanovića je javnost. On nije jedini ali sada je u pitanju život čoveka. Sve što je preostalo jeste da bukom do neba sprečimo da mu oduzmu i život“, kazao je Janković i pozvao gradjane da pokažu solidarnost sa porodicom Milana Jovanovića.

Novinar portala Žig info kazao je da je od policije dobio informaciju da su na tragu odgovornima za podmetanje požara pošto su kamere na obližnjoj kući snimile dve osobe kako bacaju Molotovljeve koktele na njegovu garažu.

Jovanović je kazao da se ne oseća bezbedno ali i dodao da mu iz policije nisu obećali zaštitu.

„Kada sam pre ovog pokušaja ubistva tražio zaštitu u policijskoj stanici u Grockoj, načelnik Zoran Djordjević mi je rekao da sam već zaštićen kao beli medved“, kazao je Jovanović.

On je optužio predsednika opštine Grocka Dragoljuba Simonovića da je dva puta pokušao da ga ubije jer je kako je naveo, sa kolegom Željkom Matorčevićem objavljivao podatke o „velikim kradjama opštinskog rukovodstva“.

„Simonović je prvi put pokušao da me ubije kada smo otkrili kradje u Železnicama Srbije dok je on bio direktor. Jedan mladić mi je rekao da je imao zadatak da preveze ljude koji su trebali da ubiju mene i Matorčevića ali nije mogao to da uradi jer me poznaje. Bio je spreman da svedoči o tome pod uslovom da dobije status zaštićenog svedoka ali mu to nisu omogućili pa je pobegao iz Srbije“, kazao je Jovanović.

On je naveo i da je decembra prošle godine podneo prijavu policiji u Grockoj zbog pretnji da će biti ubijen.

„Bio sam zabrinut jer su nepoznate osobe snimale moju kuću, članove moje porodice. Željka Matorčevića su napali pre dva meseca, a mene su pokušali da ubiju i danas sam beskućnik. O tim pretnjama i napadima imam sve materijalne dokaze“, kazao je novinar portala Žig info.

Jovanović je optužio Simonovića i za „kradju“ više od 29 miliona evra namenjenih gasifikaciji opštine Grocka, navodeći da je podatke o toj aferi dobio od članova Nadzornog odbora Srbijagasa.

„Srbijagas je u 33 rate uplatila više od 29 miliona evra za gasifikaciju opštine Grocka koja je trebalo da bude završena 2014. godine a do danas nije uradjena. Firma ‘Graditelj’ koju vodi Simonovićeva ćerka, dobija sve poslove u opštini Grocka, a radila je i na rušenju Savamale“, rekao je Jovanović.

On je dodao da su svi materijalni dokazi o tim aferama dostavljeni državnim organima, od javnog tužioca, preko ministara unutrašnjih poslova, pravde, državne uprave i lokalne samouprave, do Agencije za borbu protiv korupcije.

„Kompletnu dokumentaciju sam dostavio i Aleksandru Vučiću dok je bio i premijer i od kada je na funkciji predsednika Srbije. Za svaku kradju postoje materijalni dokazi ali niko ništa ne preduzima. U sudu su mi rekli da Simonoviću ne mogu ništa dok ga stranka ne pusti niz vodu“, naveo je Jovanović.

Upitan za karijeru u MUP-u, Jovanović je rekao da je 33 godine bio zaposlen kao policajac a da je u penziju otišao kao šef smene u Komandno-operativnom centru posle čega je počeo da se bavi istraživčkim novinarstvom.

Nepoznate osobe su u noći izmedju utorka i srede ubacile Molotovljev koktel u kuću novinara Jovanovića nakon čega su u požaru izgoreli kuća, garaža i automobil, a Milan Jovanović i njegova supruga zbrinuti su u bolnici zbog posledica udisanja dima.

