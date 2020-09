Jedna tačka sporazuma Beograda i Prištine nova jabuka razdora Amerike i EU

U okviru sporazuma o normalizaciji ekonomskih odnosa Beograda i Prištine, koji je potpisan u Vašingtonu, dogovoreno je da Srbija premesti ambasadu u Jerusalim. Upravo ta tačka sporazuma pokrenula je lavinu reakcija i postala nova jabuka razdora SAD i EU.

Prema dokumentu koji je potpisao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, Srbija će postati prva evropska zemlja koja će otvoriti ambasadu u Jerusalimu. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu i američki senator Ted Kruz među prvima su pozdravili tu odluku.

Netanjahu je zahvalio Vučiću na odluci da prizna Jerusalim za glavni grad Izraela i prebaci ambasadu Srbije u taj grad.

On je dodao da se nastavljaju napori da se i ostale evropske zemlje ubede da to učine.

Izraelski premijer je zahvalioi američkom predsedniku Donaldu Trampu na doprinosu tom dostignuću.

Senator Kruz je na Tviteru napisao da pozdravlja najavu otvaranja srpske ambasade u Jerusalimu.

I applaud @predsednikrs Vucic announcement Serbia will be first Euro country to open embassy in Jlem, the capital of our ally Israel. We discussed these issues when we met in March & as I told him Serbia is a mutual ally. This step deepens ties & I look fwd to more such moves. pic.twitter.com/iX82liifcE

