Jeremić: Amerika neće menjati odnos prema Srbiji bez obzira ko će biti predsednik

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je danas da Sjedinjene Američke Države neće bitno menjati odnos prema Srbiji bez obzira ko će pobediti na izborima za predsednika SAD, ali da će ako pobedi demokrata Džo Bajden predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću biti zapamćena direktna podrška Donaldu Trampu.

„To je bio kontroverzan potez na koji se neće gledati blagonaklono ako dodje do promene u Vašingtonu. Američka birokratska javnost je i te kako primetila da je Vučić svega mesec dana pre izbora otišao u Belu kuću i pružio direktnu podršku Trampu potpisivanjem takozvanog vašingtonskog sporazuma. To mu neće zaboraviti“, rekao je Jeremić za Njuzmaks adria.

Jeremić je kazao da je mnogo bitniji presedan odlaska u Belu kuću da bi se dogovaralo o Kosovu, jer bi budući predsednik SAD, ko god to bio, mogao ponovo da pozove u Belu kuću i da „na sto stavi daleko ozbiljnije stvari i to sa obavezujućom pravnom formom“.

„Dokument potpisan u Vašingtonu nema obavezujuću pravnu formu po uzusima međunarodnog prava, to nije pravni dokument, više je to bio šou nego obavezujući papir, verovatno još i manje obavezujući ako pobedi Bajden“, dodao je on.

Jeremić, koji je i bivši ministar spoljnih poslova Srbije i predsednik Generalne skupštine UN, rekao je da će, ako pobedi Bajden, biti „manje rijalitija“ ali će odnos SAD prema Balkanu ostati isti.

Kazao je da izbori za predsednika SAD nikada nisu bili neizvesniji i sudbonosniji, i dodao da su istraživanja javnog mnjenja promašila ishod izbora tri puta u ovom veku, odnosno 2000. godine, 2004. godine i 2016. godine.

„Velika je verovatnoća da konačni rezultati izbora ne budu poznati u narednim danima, a i veliki deo glasača se odlučio da glasa poštom“, rekao je Jeremić.

Upitan da li će Tramp proglasiti pobedu „ko god da pobedi“, Jeremić je odgovorio da je to „vrlo verovatno“ i da to misli veliki broj Amerikanaca koji zbog toga u Vašingtonu, Njujorku i drugim gradovima „zakivaju daske u izloge kao da stiže tornado“.

„Očekuju se nemiri i situacija u kojoj će Tramp proglasiti pobedu, Bajden to osporiti, a neće biti autoriteta koji bi mogao da potvrdi rezultat, što će izazvati sukobe levih i desnih grupa aktivista. Tramp je rekao da on sigurno pobeđuje i ne vidim da bi on tek tako mogao da odustane od tog narativa“, rekao je Jeremić.

Jeremić je naveo i da bi moglo da se dogodi da neke savezne države ne proglase izborni rezultat u narednim danima.

„Predsedik SAD se zapravo bira zapravo 14. decembra, kada se sastaju elektori i glasaju za predsednika, a to mora da se dogodi 14. decembra. Ako nijedan od kandidata ne bude imao potrebnih 270 glasova, biće situacija koja se dogodila 1800. godine i 1824. godine, Ustav SAD precizira da se tada glasanje o predsedniku prebacuje u Predstavnički dom, a Senat glasa za potpredsednika“, rekao je Jeremić.

Upitan šta će se promeniti u odnosu SAD prema Kini ako pobedi Bajden, Jeremić je odgovorio da će u tom slučaju mnogo veći preokret i turbulencija biti na američkoj domaćoj politici, dok ne očekuje velike promene u spoljnoj politici.

„Spoljna politika je složen sistem i u toj oblasti će biti najmanje promena. Možda će biti promena u stilu, neće biti tvitova i povlačenja poteza bez konsultacije sa institucijama, što je bio Trampov stil“, rekao je Jeremić.

Na pitanje kakav će biti odnos SAD prema Evropi ako pobedi Bajden, Jeremić je odgovorio da će biti manje tenzija i da će to biti promena nabolje.

„Šteta počinjena u transatlantskim odnosima neće biti lako sanirana. Nemačka, koja ozbiljno i konzervativno sagledava stvari, shvatila je da bezbednosni američki kišobran u Evropi može biti doveden u pitanje u zavisnosti od razvoja događaja u SAD i da nije baš toliko pametno isključivo se oslanjati na njih“, rekao je Jeremić.

Jeremić je ocenio da odnosi Amerike i Evrope, bez obzira ko će biti novi stanar Bele kuće, u narednim godinama neće biti potpuno isti kao što su bili pre nego što je Tramp postao predsednik SAD.

