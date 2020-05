Jeremić: Bilo je turbulencija u SZS i napada na Narodnu stranku, ali nismo uzvratili uvrede

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je danas da je bilo „turbulencija“ u Savezu za Srbiju (SZS), kao i akcija koje nisu bile zajedničke i dogovorene, a da je Narodna stranka bila predmet napada „nekih kolega iz opozicije, pre svega Pokreta slobodnih gradjana, kao i nekih kolega iz samog Saveza“.

„Mi smo, medjutim, odlučili da im ne uzvraćamo istom merom, dakle da na uvrede ne uzvraćamo uvredama. Previše je teških reči, aktivne i pasivne agresije u Srbiji i Narodna stranka tome neće doprinositi, zbog toga smo se opredelili da oćutimo napade saboraca“, rekao je Jeremić u intervjuu za portal Nova.rs.

Na pitanje kako funkcioniše SZS i da li postoji plan da radi nešto konkretno tokom kampanje, Jeremić je odgovorio da je „kampanja manje-više okončana“ i da se najveći broj ljudi već opredelio „da li će na ove lažne izbore izaći ili ne“.

„Na njima se dobro zna ko će pobediti, štafeta vlasti će ostati u ruci koja ju je i do sada držala. U okviru prave opozicije, one koja se odlučila da ne daje legitimitet ovom sistemu, sada bi bilo jako važno da se stvari konsoliduju i urede. Bićemo van parlamenta i to će biti jako teška okolnost za nas, i u finansijskom i u medijskom i u svakom drugom smislu“, rekao je Jeremić.

Jeremić je naveo da je prvi i najvažniji izazov pred opozicijom da stekne kredibilitet i da za početak održi datu reč.

„To možda na prvi pogled deluje banalno, ali nije. Velikom broju gradjana u Srbiji je muka od politike, a jedan od ključnih razloga za to je što je malo ljudi koji se bave politikom u prošlosti ispunilo bilo koje obećanje. Dakle, držanje reči, ostajanje pri tome šta ste rekli da ćete da uradite, neophodan je prvi korak, po mom mišljenju“, rekao je Jeremić.

Predsednik Narodne stranke je pozvao gradjane da 21. juna „ostanu kod kuće i ne glasaju na lažnim izborima“, kako je naveo, prvenstveno zbog zdravstvenih razloga, kao i zato što „niko ko na te izbore izlazi ne zaslužuje poverenje gradjana, a i rezultat je unapred poznat“.

Na pitanje da li postoji mogućnost da izbori budu odloženi, Jeremić je odgovorio da niko ne može da odgovori na to pitanje jer je sve neizvesno „u državi u kojoj sve zavisi od samo jednog čoveka, pogotovo ako je taj čovek sklon čestim promenama raspoloženja“.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.