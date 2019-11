Jeremić: Bojkotom vraćamo poverenje naroda, pokazujemo da smo spremni na žrtvu

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je da su glavni razlozi za bojkot izbora isterivanje na čistac ko je zaista opozicija, a ko nije, kao i homogenizacija birača koji su protiv režima.

„Lažni izbori na proleće 2020. godine će pokazati da nisu baš svi isti i da ima onih koji su spremni i na lične žrtve kako bi došlo do promena u Srbiji, to jest da nismo svi u politici zbog fotelja i apanaža. Dok se to ne dogodi, neće biti moguće povratiti veru naroda, a bez vere nema ni volje neophodne za budjenje snage naroda za promene“, rekao je Jeremić u emisiji „Crno beli svet“, koju vodi analitičar i poslanik Djordje Vukadinović.

Jeremić je istakao da je zbog potpuno neregularnih izbornih uslova apsolutno nemoguće da opozicija pobedi u bilo kojem gradu ili opštini na predstojećim „lažnim izborima“.

„Nećemo promeniti odluku da bojkotujemo izbore. Oni koji budu učestvovali, izgubiće sasvim sigurno, a onda će teško moći da ubede gradjane da nisu izašli na izbore zbog privilegija“, rekao je Jeremić.

Na primedbu Vukadinovića da Savez za Srbiju (SZS) bojkotom „ostavlja gradjane bez mogućnosti borbe“, Jeremić je uzvratio da je bojkot još teža borba koja zahteva veću žrtvu.

„Narodna stranka i SZS su u intenzivnijoj kampanji nego ikad, samo što ubedjujemo ljude da na dan izbora ostanu kod kuće. Ne mislim da je ta kampanja beg sa bojnog polja“, istakao je Jeremić.

Jeremić je ocenio da će se vlast predsednika Srbije Aleksandra Vučića „brzo urušiti kada to urušavanje krene“, jer je ustrojen tako da počiva na neprikosnovenosti i totalitarnoj poziciji jednog čoveka, koji je „oslabljenog zdravlja i sklon promenama raspoloženja“, a nalazi se u sve komplikovanijoj poziciji, prvenstveno medjunarodnoj.

„Vučićev silazak sa vlasti će biti buran, ali ne nužno i nasilan. Biće nam potrebni čvrstina volje, energija, umešnost i razumevanje medjunarodnih odnosa. Način na koji Vučić gaji odnose sa strancima je efektan u kratkom roku, ali nije održiv na duge staze, i ti će odnosi pući zbog sopstvenih kontradikcija“, rekao je Jeremić.

Jeremić je istakao da je Srbija na ivici istorijskog, moralnog, i državnog sloma kada je reč o Kosovu i Metohiji, jer se Vučić sprema da potpiše sporazum o „razgraničenju“, koji bi predstavljao akt veleizdaje zato što bi se tim sporazumom Srbija trajno odrekla svoje teritorije i jednog od temelja svog identiteta.

Dodao je da nakon toga „veleizdajnik može ostati na vlasti samo uz direktnu podršku iz inostranstva“.

„Mnogi koji bi voleli da pošalju Vučića na smetlište istorije previdjaju da će on, ako potpiše ‘razgraničenje’, od stranaca dobiti podršku za još niz godina na vlasti kako bi sproveo dogovoreno, a da zatim slede razvlašćivanje Republike Srpske i članstvo Srbije u NATO“, rekao je Jeremić.

„Kada se jednom predje Rubikon veleizdaje, tada više nema nazad i moraju se davati ustupci zarad opstanka na vlasti. To je put analogan putu Mila Djukanovića u Crnoj Gori, kome je Rubikon bio referendum o nezavisnosti, nakon čega je sledilo priznanje Kosova i potom članstvo u NATO“, rekao je Jeremić.

Jeremić je dodao da će režim verovatno pokušati da „proda rog za sveću“ tvrdnjom da je Kosovo postalo član UN ali da ga Srbija nije priznala, što je, kako je istakao, apsolutna laž, jer članstvo Prištine u UN znači priznanje teritorije Kosova kao nezavisne države.

„Ako Srbija prizna Kosovo i Metohiju kao nezavisnu državu, sledi munjevito ujedinjenje Kosova i Albanije u Veliku Albaniju“, zaključio je Jeremić.

(Beta)