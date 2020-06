Jeremić: Držimo reč, bez obzira na cenu

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je da ta stranka bojkotuje izbore jer je dala reč da će to učiniti i da bi bilo blagotvorno da neko u Srbiji konačno održi neko javno izrečeno obećanje, bez obzira na cenu koju će zbog toga platiti.

„Narodna stranka se odrekla budžetskog finansiranja i privilegija koje bi nam sledovale na bazi osvojenih poslaničkih i odborničkih mesta u zarobljenim institucijama. Nećemo da zarad praktične koristi pogazimo svoje ideale, i odbijamo da budemo parazit u sistemu koji hoćemo da menjamo. Siguran sam da će biti onih koji će to umeti da cene u budućnosti“, rekao je Jeremić u intervjuu nedeljniku NIN.

Na pitanje da li je u Savezu za Srbiju razgovarano o aktivnijem suprotstavljanju vlastima, Jeremić je odgovorio da će dok god bude vladala atmosfera brutalne sukobljenosti u društvu, prevagu odnositi oni koji se napajaju destrukcijom.

„Podela na ‘nas’ i ‘njih’, na dva neprijateljska tabora izmedju kojih je nemoguće napraviti most razuma je garancija za produžetak košmara koji živimo, potencijalno još dugi niz godina. Ko u to ima sumnje, neka razmisli o razvojnom putu Crne Gore od sredine devedesetih do danas“, rekao je Jeremić.

Upitan ko je najviše doprineo utisku da su unutar opozicije odnosi gori nego izmedju nekih opozicionih i SNS-a i da li se odnosi u opoziciji mogu konsolidovati, Jeremić je uzvratio pitanjem da li postoji primer organizacije u Srbiji u kojoj danas vladaju prilike za pohvalu.

„Kakvi su danas odnosi u medijima? Crkvi? Sportu? Pravosudju? Lokalnim samoupravama? Duboko smo potonuli, i nastavljamo da se ukopavamo. Moramo smognuti snage da pogledamo istini u oči, priznamo da smo grešili i da nam je neophodan reset na svim nivoima. Verujem da će nam sabornost u držanju reči i solidarnost u zajedničkom odricanju od sistemskih privilegija to omogućiti“, rekao je Jeremić.

Na konstataciju da ga „jako dugo nije bilo u javnosti“ i pitanje šta je radio tokom vanrednog stanja, Jeremić je odgovorio da „činjenica da se to što sam izabrao da se uzdržim od konfrontirajućeg tonaliteta prilikom slanja političkih poruka doživljava kao ‘povlačenje iz javnosti’ dosta plastično govori o tome u kakvom društvu živimo, gde ukoliko ne ispoljavaš agresiju prema političkim protivnicima, nisi vredan pažnje medija“.

„Mislim da je to jedan od razloga zbog kojih čestit svet okreće glavu od politike“, rekao je Jeremić.

Jeremić, koji je i bivši ministar spoljnih poslova Srbije i predsednik Generalne skupštine UN, rekao je da je kriza izazvana pandemijom virusa korona žestoko uzdrmala svet i da će njene konsekvence biti bezmalo dramatične.

„Odnosi velikih sila, globalni lanci snabdevanja, obrazovanje, zdravstvena politika, migracioni pritisci, uloga tehnologije – ništa više neće biti isto. Čitave industrije će biti transformisane, proizvodni pogoni dislocirani, stotine miliona radnih mesta ukinuto – ali približno isto toliko i stvoreno“, rekao je Jeremić.

Jeremić je dodao da će oni koji budu kadri da prepoznaju zakonitosti ovih procesa, odbace stare dogme i prihvate nove trendove, biti na daleko manjem gubitku od ostalih, čak i prosperirati.

„Prespavali smo pad Berlinskog zida i svrstali se u gubitnike globalizacije. Danas se nalazimo na početku nove ere – uprošćeno rečeno, deglobalizacije. Budemo li opet u ‘kontrafazi’, zatočenici unutrašnjih sukoba u potpalublju broda u koji je sa svih strana počela da ulazi voda, posledice će biti jednako pogubne – a možda i gore“, zaključio je Jeremić.

(Beta)

