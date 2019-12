Jeremić: Jovanjica je Stefanovićev odgovor na Krušik u ratu režimskih klanova

Predsednik Narodne stranke i predsedavajući Saveza za Srbiju Vuk Jeremić izjavio je da su informacije o aferi „Krušik“ u koju je umešana porodica ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića u većoj meri dospele u javnost jer je Andrej Vučić, brat predsednika Srbije Aleksandra Vučića, potpomogao urušavanje Nebojše Stefanovića u ratu rivalskih kriminalnih klanova porodica Vučić i Stefanović.

„Stefanović je na ‘Krušik’ odgovorio hapšenjem na ‘Jovanjici’. Vlasnika tog poljoprivrednog dobra Predraga Koluviju uhapsili su Stefanovićevi ljudi. ‘Krušik’ i trgovina oružjem su Stefanovićev atar, a proizvodnjom marihuane bavi se Andrej Vučić, istraga će utvrditi da li posredno ili direktno, ali on i te kako ima veze sa ‘Jovanjicom'“, rekao je Jeremić televiziji Mir iz Leposavića na Kosovu.

Jeremić je naveo da je Koluvijin telefon u posedu tužilaštva koje se nije oglasilo, nego su se oglasili „nenadležni Stefanović i Aleksandar Vučić“.

„U tom telefonu su dokazi da je brat predsednika države bio u izuzetno dobrim ličnim odnosima sa uhapšenim Koluvijom“, rekao je Jeremić.

Jeremić je podsetio da je on prvi, u septembru 2018. godine, javno rekao da je Branko Stefanović, otac Nebojše Stefanovića, umešan u trgovinu oružjem, ali da to nije stiglo do medija, jer je bila „podignuta rampa“.

„Sada je to došlo do javnosti jer je Andrej Vučić potpomogao da se uruši Nebojša Stefanović, a ovaj mu na to odgovorio hapšenjima na ‘Jovanjici’. Kriminalci su medjusobno počeli da se obračunavaju, a tragično je što u Srbiji postoji znak jednakosti između mafije i vrha države i što smo svi taoci takvih ljudi“, rekao je Jeremić.

Jeremić je naveo da režim u kojem su kriminalni klanovi iz vrha vlasti ušli u otvoreni i javni sukob ne može biti održiv na duge staze.

„Zato po dolasku na vlast moramo sprečiti da braća Vučić napuste Srbiju, pošto će to sigurno pokušati u noći promene vlasti. Oni moraju da u Srbiji odgovaraju za svu pljačku i izdaju, i to pred zakonom, a ne pred ruljom ili prekim sudom“, rekao je Jeremić.

Jeremić, koji je i bivši ministar spoljnih poslova Srbije, ocenio je da u narednih 12 meseci glavni medjunarodni akter u vezi sa rešavanjem pitanja Kosova i Metohije neće biti EU, nego SAD, čiji je cilj da predsednik Amerike Donald Tramp eventualno rešenje za Kosovo iskoristi u svojoj predsedničkoj kampanji.

„Amerikancima to, medjutim, nije ‘o glavu’, nego ako bude, bude. EU, sa druge strane, nema snage za značajniji zamah po pitanju Kosova, ne samo zbog podeljenosti država na one koje su priznale Kosovo i one koje nisu, nego zato što EU nema mnogo šta da ponudi stranama da bi im sporazum bio privlačniji. Nema ni Amerika, ali Amerika ima batinu i može da zapreti, a pogotovo Vučiću i njemu sličnim ljudima, koji su notorni kriminalci“, rekao je Jeremić.

Jeremić je naveo da je Vučić predao Trepču vlastima u Prištini, a zauzvrat dobio zeleno svetlo da kriminalci bliski režimu u Beogradu preuzmu kontrolu nad severom Kosova.

„Organizovani kriminal danas upravlja teritorijama sa većinskim srpskim stanovništvom na Kosovu i Metohiji, uz neprotivljenje prištinskih vlasti. Trepča vredi milijrade evra, ali te milijarde ne mogu se odmah uzeti, dok se milijarde od tranzita droge odmah i direktno slivaju u džepove. Trepča je predata zarad keša od kriminalnih aktivnosti, od kojeg veliki deo ide Srpskoj naprednoj stranci“, naveo je Jeremić.

