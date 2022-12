Jeremić (Narodna stranka): Stolica u UN je poslednja linija odbrane Kosova i Metohije (VIDEO)

Lider Narodne stranke Vuk Jeremić ocenio je danas da je „stolica“ u Ujedinjenim nacijama „poslednja linija odbrane Kosova i Metohije“.

On je na sednici Glavnog odbora svoje stranke u Beogradu kazao da je to „jedino što aktuelni režim nije uspeo da preda“.

Rekao je i da je „danas jasno da je to poslednja linija odbrane i da je to jedino o čemu oni (Kosovo) žele da razgovaraju“, te ocenio da „to zato mora da se skloni sa dnevnog reda“.

Podsetio je da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić obećao da će poslati pisma predsednicima Rusije i Kine sa zahtevom da stave veto na članstvo Kosova u UN, ali da to još nije uradio.

Jeremić je ocenio da aktuelna vlast 10 godina „vodi politiku puzajućeg priznanja“, odnosno da od 2013. i Briselskog sporazuma predaje „deo po deo“ da bi se „kupila još koja godina na vlasti“.

„Opet se puca, a ja verujem da ti ljudi žive u potpunom ludilu: s jedne strane Albanaca, s druge strane obraćanja iz Beograda koji ih mogu dovesti u još težu situaciju“, kazao je on.

Kometarišući najave o zahtevu za povratak do 1.000 srpskih policajaca i vojnika na Kosovo, on je kazao da Rezolucija Saveta bezbednosti UN 1244 to podrazumeva.

„Ali onda u istom dahu (Vučić) kaže da zna da to neće biti prihvaćeno. On poručuje: ‘Slobodno me odbijte'“, ocenio je predsednik Narodne stranke.

Kazao je i da „čvrsta politika“ Narodne stranke o Kosova ponekad čini da ih neki svrstavaju u redove ekstremne desnice što je ocenio kao „nonsens“.

„Čvrst stav o suverenitetu i teritorijalnoj celovitosti zemlje nije ideološko opredeljenje, već elementarna pretpostavka državnosti“, rekao je Jeremić.

(Beta)

