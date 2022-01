Jeremić: Novak Djoković je Muhamed Ali našeg vremena

Predsednik Narodne stranke i bivši ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je danas da je Novak Đoković ne samo najbolji teniser u istoriji, nego i „Muhamed Ali našeg vremena“, jer je pokazao neverovatnu čvrstinu svojih uverenja i nepokolebljivu spremnost da ih brani bez obzira na cenu, slično Aliju koji je svojevremeno ostao istrajan u svom odbijanju da učestvuje u ratu u Vijetnamu, uprkos suspenziji.

„Nadam se da će deportovanje iz Australije i cela ta situacija proći sa što je manje posledica po Djokovićevu karijeru. On je izabrao teži put, kao što ga je uvek i birao, i siguran sam da neće odustati od svojih uverenja. To se neće dopasti značajnom broju ljudi, ne samo u organizaciji svetskog tenisa, već i u široj medjunarodnoj areni. Verujem da bi od nas u Srbiji morao da ima bezrezervnu podršku, šta god bude odlučio“, rekao je Jeremić televiziji Nova S.

Jeremić je istakao da je razlog proterivanja Djokovića iz Australije bizaran, jer je deportovan „ne zbog verbalnog delikta, što bi bilo dovoljno kontroverzno, već zbog opasnosti da bi mogao da počini verbalni delikt, što je daleko gore“.

„To je opasan presedan, i to ne samo za Australiju. U nekim državama sveta, nažalost, verbalni delikt i dalje postoji kao pravna kategorija, ali ovo je prvi put da neko bude kažnjen na bazi pretpostavke da bi mogao da počini verbalni delikt“, rekao je Jeremić.

Jeremić je naveo da je „po sredi čista politika“ i da je reč o „diletantski zamišljenoj pokaznoj vežbi vlasti“ pred opšte izbore u Australiji, a da se sve u vezi sa Djokovićem pretvorilo u „potpunu pi-ar katastrofu Australije“, i dodao da je imidž Australije u svetu „i te kako oštećen, što će doći na naplatu u godinama koje dolaze“.

„Ovo je velika sramota i za Kanberu i za turnir Otvoreno prvenstvo Australije. Kakav god ljudi imali stav o Djokoviću, svi se u medjunarodnoj štampi slažu da je Australija potpuno zabrljala. Sada je svet primetio kako se Australija generalno ponaša prema izbeglicama i azilantima, pa se zahvaljujući Djokoviću saznalo i za mladića koga u pritvoru drže devet godina od kada je zatražio ulazak u Australiju“, rekao je Jeremić.

Jeremić je istakao da na aerodromu u Australiji nije ponižavan samo najbolji teniser svih vremena, nego posredno i država Srbija, jer Djoković ima diplomatski pasoš Srbije.

„Srbija nije iskoristila sve diplomatske mogućnosti, izmedju ostalog i zato što već godinu i po dana nemamo ambasadora u Kanberi, niti konzula u Sidneju, što je pokazatelj šireg rasula u srpskom Ministarstvu spoljnih poslova. Da imamo tamo ambasadora, on je mogao da zatraži prijem u Vladi Australije kojoj je mogao da zvanično predstavi koliki je problem maltretiranje Djokovića po naše medjudržavne odnose“, rekao je Jeremić.

Jeremić je dodao da to što je predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić telefonom razgovarala sa premijerom Australije Skotom Morisonom pokazuje koliko vlast u Beogradu ne razume diplomatiju i svodi je na lično zvanje telefonom.

„Australija ima ambasadora u Beogradu. Ministarstvo spoljnih poslova je trebalo ga pozove i da mu uruči oštar demarš u kojem bi bio formalizovan stav Srbije da bi odmah trebalo da prestane ponižavanje nosioca diplomatskog pasoša Djokovića i da će to maltretiranje imati posledice po odnose dve države“, dodao je Jeremić.

Jeremić je ocenio da Australija verovatno ne bi ustuknula, ali bi taj demarš mogao da učini potpuno legitimnim dalje mere retorzije Srbije prema Australiji.

„Kada je reč o ekonomskim interesima Australije u Srbiji, Rio Tinto je australijska kompanija, na primer. Vlast bi morala da razmisli da li će projekat Rio Tinta u Srbiji pretrpeti ozbiljne posledice zbog skandaloznog ponašanja prema Djokoviću“, rekao je Jeremić.

Jeremić je naveo da bi novi ambasador Srbije u februaru trebalo da ode u Australiju, ali da bi njegov odlazak trebalo odložiti, što bi svaka država učinila u ovakvim okolnostima.

„U diplomatsko-konzularnoj mreži imamo seriju neupražnjenih mesta, recimo, nemamo konzula u Njujorku, koji je izuzetno važno mesto“, rekao je Jeremić.

„Nadam se da to neće biti bivši direktor EPS-a Milorad Grčić, što nije nezamislivo. To nije smešno, jer su kadrovi u srpskoj diplomatiji danas takvi da je Marko Djurić jedan od naših najboljih ambasadora u svetu. A vi razmislite šta to govori o drugima“, zaključio je Jeremić.

(Beta)

