Jeremić pisao ministru Selakoviću: Podrška Albaniji za Savet bezbednosti UN 'neoprezan korak'

Predsednik Narodne stranke, Vuk Jeremić, ocenio je da je podrška Srbije nedavnom izboru Albanije za nestalnu članicu Saveta bezbednosti UN u naredne dve godine, „izuzetno neoprezan korak“.

Jeremić je u otvorenom pismo ministru spoljnih poslova, Nikoli Selakoviću, naveo da je time Srbija „uputila poruku da joj nije mnogo stalo do zauzimanja čvrstog stava o poštovanju njenog suvereniteta i teritorijalne celovitosti u budućim diskusijama u okviru tog foruma“, saopštila je danas Naroda stranka.

„Ako nam je to važno, onda svakako ne bismo glasali da u njima učestvuje i Tirana, za koju se nepogrešivo zna kako će nastupati“, naveo je on.

Jeremić je u pismu objavljenom u „Nedeljniku“, procenio posledice takve odluke Srbije: „Našu podršku u UN najagilnijem zagovorniku medjunarodne emancipacije Prištine, zemlje širom sveta će i te kako uzimati u obzir u procesu razmatranja i eventualne revizije svojih politika po pitanju KiM, uključujući i glasanje u drugim forumima, poput UNESCO“, naveo je on.

Jeremić koji je bivši ministar spoljnih poslova Srbije i nekadašnji predsednik Generalne skupštine UN, ponovo je pozvao Selakovića na „duel o spoljnoj politici“ na Radio-Televiziji Srbije, daa bi gradjanima pokazali da je „u Srbiji moguće voditi argumentovani dijalog izmedju ljudi koji se, uprkos političkim razlikama, medjusobno uvažavaju“.

Jeremić je podsetio da je 11. juna stalni predstavnik Srbije u UN, po Selakovićevoj instrukciji, podržao Albaniju da postane jedna od deset nestalnih članica Saveta bezbednosti UN 2022. godine i 2023. godine.

„Siguran sam da kao šef diplomatije razumete da će 2022. i 2023. biti godine velikih izazova za Srbiju u medjunarodnoj areni u vezi sa Kosovom i Metohijom i da ste obavešteni o pripremama nove albanske ’ofanzive’ na Unesko, gde je na prethodnom glasanju 2015. godine za dlaku izbegnut poraz“ – prijem Kosova, naveo je Jeremić.

„Trebalo bi da ste svesni toga da će Tirana u naredne dve godine uživati brojne privilegije koje proizlaze iz članstva u najmoćnijem organu UN, na čijem se dnevnom redu nalaze sva važna svetska pitanja. Pravo glasa u Savetu bezbednsti u stvarima koje su od značaja trećim zemljama, bitno će osnažiti diplomatski kapacitet Albanije u delovanju prema njima, recimo prilikom lobiranja za priznanje ’Kosova’ ili članstvo Prištine u Unesku“, smatra Jeremić.

Jeremić je istakao da je Selakoviću poznat predlog „iskusnih multilateralaca“ iz Ministarstva spoljnih poslova da se Srbija aktivno suprotstavi članstvu Albanije u Savetu bezbednsti tako što bi se i sama kandidovala za to mesto, za isti vremenski period, na šta je imala pravo.

„S obzirom na aktuelni presek stanja u UN, njihova procena je bila da bi Srbija imala ozbiljnu šansu da ili bude izabrana, ili da barem stvori ‘pat poziciju’ „, naveo je Jeremić.

Jeremić je dodao da bi se iz te „pat pozicije“ moglo izaći kompromisnim povlačenjem obe kandidature u korist neke treće zemlje iz Istočnoevropske grupe, koja bi se, na primer, obavezala da po pitanju Kosova i Metohije nastupa neutralno u periodu svog angažovanja u Savetu bezbednosti.

„Da smo se kandidovali, čak bismo i u malo verovatnom, za nas najnepovoljnijem scenariju, a to je da Albanija nekako uspe da postigne dvotrećinsku većinu, poslali snažnu poruku svetu da nam je Kosovo i Metohija zaista stvar od najvećeg nacionalnog značaja, i da smo za to spremni da udjemo u ozbiljan diplomatski okršaj, bez obzira na pritiske kojima bismo tom prilikom svakako bili izloženi“, proocenio je Jeremić.

(Beta)

