Jeremić: Prištini stolica u UN, Vučiću poseta nemačkoj kancelarki

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je danas da predsednik Srbije Aleksandar Vučić nije u stanju da postigne povoljan kompromisni sporazum o Kosovu i Metohiji i da se sprema da na zahtev stranaca omogući Prištini stolicu u UN, a da zauzvrat dobije tek jednodnevnu posetu nemačkoj kancelarki Angeli Merkel.

„Postizanje kompromisnog rešenja o Kosovu i Metohiji je vrlo komplikovana situacija i nije dovoljno samo razgovarati sa Albancima i odlučiti da se preda sve što oni traže. Jedini model Vučićevog pregovaranja sa Albancima je da oni nešto traže, on to da, a onda zamoli strance da ga ne diraju kada, recimo, ugasi medijsko svetlo u Srbiji“, rekao je Jeremić televiziji Naša.

Kako je prenela Narodna stranka, Jeremić je naveo da je taj proces „sada došao do kraja i mora da se okonča“, jer stranci od Vučića traže stolicu u UN za Kosovo, a on se sprema da to preda pripremajući javnost kroz medije za takav ishod.

„Ne bi moralo da bude tako. Celo pitanje budućnosti evropske integracije zapadnog Balkana stavljeno je pod znak pitanja pismom Španije, koja je u potpunosti relativizovala poziciju Kosova u pristupanju Evropskoj uniji“, rekao je Jeremić.

Jeremić je istakao da bi Vučić, kada bi imao zrno diplomatskog iskustva i mudrosti, situaciju stvorenu posle pisma Španije i te kako mogao da iskoristi da konačni kompromis Beograda i Prištine, kojem on teži u kratkom roku, bude daleko bolji nego što se trenutno predviđa.

Jeremić, koji je i bivši ministar spoljnih poslova Srbije, precizirao je da se trenutno predvidja da Srbija potpiše medjudržavni sporazum sa Kosovom po kojem će Kosovo dobiti stolicu u UN, a Vučić jednodnevnu posetu Angeli Merkel

(Beta)