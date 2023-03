Jeremić: Referendum je jedini način da se spreči veleizdaja Kosova i Metohije

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je danas da po pitanju Kosova i Metohije ništa nije gotovo, jer francusko-nemački plan još nije potpisan niti je na bilo koji način obavezan za bilo koga osim za predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji se na to usmeno obavezao.

Kako je saopšteno iz Narodne stranke, Jeremić je na tribini u Nišu rekao i da je referendum o tom planu „jedini način da se spreči veleizdaja“.

„Vučić se usmeno saglasio sa planom, obavezao se i lični je garant sprovođenja sporazuma. On nema nazad, ali Srbija ima. Kada se postavi jednostavno pitanje – da li ste za prihvatanje plana po kojem samoproglašeno ‘Kosovo’ stiče atribute nezavisne države ili ste protiv, ogromna većina naroda će biti protiv i režim neće moći da pokrade rezultate referenduma“, rekao je Jeremić.

Istakao je da onaj „ko kaže da je gotovo i da nema nazad, taj ne govori istinu“.

„Imamo nekoliko meseci da zaustavimo, sprečimo i poništimo ono na šta se Vučić u poslednjih mesec dana obavezao“, kazao je Jeremić.

Jeremić je dodao da je Narodna stranka zato pokrenula inicijativu za raspisivanje referenduma, kako bi se narod opredelio da li je za prihvatanje plana po kojem Kosovo postaje međunarodni akter ravnopravan Srbiji, ili je za odbacivanje tog plana.

„Ne tražimo da ljudi idu na front ili daju bilo kakvu lično žrtvu, već samo potpis. Šta je logičnije, pravednije i prirodnije nego da se narod izjasni o ovako važnom pitanju? Ovo je pitanje opstanka naroda, društva i države i referendum po tom pitanju je objektivno jedini izborni poraz koji Vučić može da doživi pod aktuelnim okolnostima“, rekao je Jeremić.

Jeremić, koji je i bivši ministar spoljnih poslova Srbije, dodao je da bi Vučić iz perspektive Zapada morao da ostane na vlasti sve dok se plan ne sprovede do kraja.

„Dotle ne bi smela da mu ‘padne dlaka s glave’, ne bi smela ni da mu se zadrma stolica, a kamoli da bude sklonjen sa vlasti. To bi značilo desetostruko jače gaženje sloboda i demokratije nego što imamo danas. Vučić bi, ako mu ovo prođe, dobio francuski Orden Legije časti, ne bih isključio čak ni Nobelovu nagradu za mir, a pljačkao bi nas i gazio još jače, zakićen evropskim ordenjem“, rekao je Jeremić.

On je dodao da je Srbija danas u situaciji u kojoj je Crna Gora bila 2012. godine, kada je režim Mila Đukanovića učinio nagli i radikalan zaokret od Rusije ka Zapadu.

„Đukanović je tada dobio deset godina da radi sve što mu je po volji – da trguje kokainom iz Južne Amerike, gazi ljudska prava Srba u Crnoj Gori, maltretira i zlostavlja. Ako Vučiću prođe ‘francusko-nemački’ plan, dobiće sličnu ‘licencu’ kao tada Đukanović“, rekao je Jeremić.

Jeremić je istakao da bi onaj ko želi da doživi evropsku budućnost Srbije trebalo da odlučno kaže „ne“ planu za Kosovo i Metohiju.

Predsednik Narodne stranke je naveo da po promeni vlasti Vučiću „mora da bude suđeno u Srbiji i to tako da cela Srbija gleda“.

„Napravljena je greška što Slobodanu Miloševiću nije suđeno u Srbiji. Narod mora da bude upućen u dimenzije pljačke i kršenja zakona tokom Vučićeve vladavine. A onda ćemo da krenemo u sistemsko uređivanje Srbije“, dodao je Jeremić.

Šef poslaničke grupe Narodne stranke u Skupštini Srbije Miroslav Aleksić rekao je da Vučić ne vodi Srbiju ka EU, ali da Zapad to ne zanima, jer je to „naš problem i zato mi to moramo da promenimo“.

„Po promeni vlasti pred lice pravde moraju da budu izvedeni svi koji su deset godina razarali Srbiju i svakog po zasluzi mora da stigne odgovarajuća kazna kako više nikome ne bi palo na pamet da državnu kasu tretira kao ćup iz kojeg može u svoje džepove da trpa koliko hoće“, rekao je Aleksić.

Poslanik Narodne stranke i predsednik Gradskog odbora Niš Đorđe Stanković rekao je da će taj odbor ponuditi program za Niš koji predviđa „decentralizaciju kao evropsku tekovinu“.

„Niš stagnira i to moramo da promenimo. Naš plan predviđa i poboljšanje efikasnosti administracije, razvijanje IT sektora i unapređenje turističkih potencijala grada“, rekao je Stanković.

(Beta)

