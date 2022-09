Jeremić: Sednica o Kosovu ne sme biti kafanska tuča, potrebno je postići jedinstvo

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je danas da vlast i opozicija ne smeju dozvoliti da sa sednice Skupštine Srbije o Kosovu i Metohiji izadju „kao iz kafanske tuče sa modricama, a bez ikakvog zajedničkog plana kako dalje“.

Jeremić je ocenio da bi na sednicu „trebalo doći s namerom da se usvoji zajednički dokument“.

„Bilo bi veoma važno da se sednica ne svede samo na medjusobno gadjanje optužbama za ono što se dogodilo devedesetih godina, kada smo imali istu vlast kao danas, šta se dogodilo posle 2000. godine, a šta u poslednjih deset godina briselskog dijaloga, koji je očigledno zapeo kada je reč o tome šta bi Srbija trebalo da dobije“, rekao je Jeremić televiziji Prva.

Najavio je da će poslanici Narodne stranke predložiti „sveobuhvatnu pregovaračku platformu o tome šta nam je činiti na Kosovu i Metohiji a šta u UN, Unesku, u Briselskom procesu“.

„Ako smo nešto propustili u našoj platformi, neka je dopune, ako nešto nismo dobro formulisali, neka preformulišu, imaju većinu za to“, naveo je predsednik Narodne stranke.

Jeremić je rekao da platforma podrazumeva, izmedju ostalog, da predsednik Srbije Aleksandar Vučić bez odlaganja pošalje pisma predsednicima Rusije i Kine, Vladimiru Putinu i Si Djinpingu u kojima ih obaveštava da Srbija nikada neće priznati „samoproglašeno Kosovo“ i poziva ih da ulože veto ako pitanje članstva Prištine u UN ikada dodje na dnevni red Saveta bezbednosti UN.

„Nakon toga stvar će biti zacementirana i tada bi pozicija Rusije i Kine mogla biti promenjena samo ako iz Beograda neko napiše novo pismo u kojem ih moli da dozvole da samoproglašeno ‘Kosovo’ postane član UN, a to se, siguran sam, nikada neće dogoditi“, rekao je Jeremić.

Podsetio je da su poslanici Narodne stranke nedavno boravili na Kosovu i Metohiji, gde je situacija za srpski narod „alarmantna i teža neko ikad“.

„Situacija se komplikuje i na medjunarodnom planu, zvaničnici SAD gotovo svake nedelje izjavljuju da bi Srbija trebalo da prizna ‘Kosovo’ što se ranije nije dogadjalo, nemački premijer Olaf Šolc je to isto rekao u Beogradu, i zato je, izmedju ostalog, Narodna stranka tražila hitnu raspravu o Kosovu i Metohiji u parlamentu“, rekao je Jeremić.

Komentarišući usmeni dogovor Beograda i Prištine o priznavanju kosovskih dokumenata, Jeremić je podsetio da će na administrativnim prelazima u centralnu Srbiju ulaziti ljudi sa ličnim ispravama „samoproglašenog Kosova“ a da su pre dogovora na prelazima dobijali papir, jer dokumenta nisu priznavana.

„Kada neko sa kosovskim ispravama nakon što udje u centralnu Srbiju, ode na beogradski aerodrom ili na prelaz Horgoš kako bi izašao iz Srbije, on će srpskom policajcu dati ‘kosovski’ pasoš, a ne papir kao ranije. Ako policajac lupi pečat u ‘kosovski’ pasoš, to znači jednu vrstu priznavanja samoproglašenog Kosova. Nismo do sada čuli kakav je dogovor postignut po tom pitanju“, rekao je Jeremić.

Dodao je da ga je predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić lažno optužila da se 2017. godine nudio da bude predsednički kandidat SNS-a pošto je objavio tvit u kojem je naveo da se posle dogovora u Briselu nije promenilo ništa osim što će Srbija priznavati dokumenta „samoproglašenog Kosova“, a Vučić dobio pohvale iz EU i „zeleno svetlo da nastavi da gazi“.

„Dokaz da njena tvrdnja nije tačna je i moj intervju listu Blic, objavljen 16. oktobra 2016. godine u kojem sam rekao da će Vučićev kandidat biti Aleksandar Vučić i da je besmislica da ću ja biti njegov kandidat. Nakon tog intervjua krenula je serija agresivnih napada, uključujući i to da sam umešan u ubistvo gardista i da je moja supruga narko diler“, rekao je Jeremić.

Precizirao je da se 10. i 11. novembra 2016. godine, mesec dana nakon intervjua Blicu, „sticajem okolnosti“ susreo u Beču sa Anom Brnabić „na skupu na kojem je bilo izmedju 50 i 100 ljudi“, i da se tamo samo pozdravio sa njom.

„Taj sastanak u Beču se dogodio mesec dana pošto sam rezolutno rekao ko će biti kandidat SNS. Takav skup svakako nije bio prilika za razgovor o kandidaturi čak i da sam imao takvu nameru, a nisam“, rekao je predsednik Narodne stranke.

(Beta)

