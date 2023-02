Jeremić: Učestvovali smo na protestu na poziv uglednih profesora, Vučićeve službe zagadile skup

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je danas da su članovi Narodne stranke na Sretenje, 15. februara, učestovali na protestu kod Predsedništva Srbije zbog javnog poziva profesora Mila Lompara, „čoveka na čije se pozive Narodna stranka odaziva“, a da su taj skup „zagadile službe bezbednosti“ pod kontrolom predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

„Sav fokus medija pod kontrolom režima je na ekstremnim elementima koje su ubacile bezbednosne službe istog tog režima, čiji je cilj bio da se prikaže kako su samo ekstremisti u Srbiji protiv veleizdaje na Kosovu i Metohiji, što uopšte nije tačno“, rekao je Jeremić za kanal Slavija info.

Jeremić je istakao da je Narodna stranka „jednako protiv izdaje i protiv nasilja“.

„Zato smo bili tamo i delimo neprijatnost značajnog broja učesnika skupa i građana Srbije zbog onoga što su uradili ubačeni elementi, pripadnici službi pod apsolutnom Vučićevom kontrolom. Siguran sam da skup na koji poziva Milo Lompar nije mogao biti zamišljen kao skup nasilja“, rekao je Jeremić.

Jeremić je dodao da protest „nije ispao najsrećnije“ i da je na bini izgovorena i „koja reč previše“.

„Dogodile su se nemile scene, a uhapšen je novinar Dejan Petar Zlatanović, urednik portala Srbin info. Narodna stranka zahteva da on bude oslobođen“, rekao je Jeremić.

Jeremić je naveo da hapšenje Zlatanovića pokazuje da je vlast odlučila da se obračunava sa novinarima, koji bi u demokratskom društvu trebalo da budu najzaštićeniji i da slobodno govore i nastupaju.

Predsednik Narodne stranke je naveo da ne sme biti ni zrna simpatije za političke atentate, ali da je „ono što prikazuju režimski mediji vređanje inteligencije i režirana predstava“.

„Cilj te predstave je odvraćanje pažnje javnosti od činjenice da pet moćnih država sveta, okupljenih u Kvintu – SAD, Velika Britanija, Nemačka, Francuska i Italija – koje su sve priznale samoproglašeno Kosovo pokušavaju da se nametnu kao posrednik u pregovorima“, rekao je Jeremić.

Jeremić, koji je i bivši predsednik Generalne skupštine UN, naveo je da se time krši međunarodno pravo, jer se o budućem statusu Kosova može pregovarati samo u Savetu bezbednosti UN, što je propisano i Rezolucijom 1244.

„Prihvatanje plana po kojem bi Kosovo ušlo u UN bila bi veleizdaja kakvu niko nije počinio u istoriji Srbije. To bi dovelo do stvaranja Velike Albanije i posledično novih sukoba na Balkanu, kao i otuđenja svetinja koje su u temelju našeg nacionalnog identiteta. Visoke Dečane, Pećku patrijaršiju i Gračanicu bi u slučaju potpisivanja tog plana u budućnosti preuzela Albanska pravoslavna crkva“, rekao je Jeremić.

Jeremić je istakao da je odbijanje „francusko-nemačkog“ sporazuma preduslov za očuvanje mira i stabilnosti i očuvanja nacionalnog identiteta srpskog naroda.

„Vučić se nada da će iz sporazuma izbaciti deo koji eksplicitno predviđa da Srbija neće blokirati put Kosova u UN, a da sve ostalo ostane, pa da javnosti to prikaže kao veliku diplomatsku pobedu. Takav sporazum bi, međutim, doveo do toga da Kosovo prizna pet članica EU koje to do sada nisu učinile. Tada bi se stvorile okolnosti da Kosovo uđe u NATO, što bi znatno otežalo poziciju Srbije, a takođe dovelo i do članstva Prištine u UN“, rekao je Jeremić.

Jeremić je naveo da je Vučić „veoma ranjiv pregovarač“ jer Zapad može da „izvadi iz fioke ubistvo Olivera Ivanovića, poslovanje Vučićeve porodice i najbližih saradnika, Jovanjicu, trgovinu narkoticima, korupciju…“.

„Može biti posledica za Vučića ako ne prihvati sporazum, ali to je njegov lični problem. Ako lično mogu da ga ucene, onda je najčasnije da podnese ostavku“, rekao je Jeremić.

Jeremić je naveo da je Vučić odbio da od Rusije i Kine pismeno zatraži da ulože veto u Savetu bezbednosti ako pitanje članstva Prištine u UN ikada dođe na dnevni red tog tela.

„Odbio je jer želi da igra igru sa Zapadom. Da je poslao pisma u Rusiju i Kinu, onda bi mogao da primi i kvintu i sekstet i oktet i da opušteno razgovara znajući da iza Srbije stoji visoki zid veta Moskve i Pekinga“, rekao je Jeremić.

Predsednik Narodne stranke je istakao da Srbija ne bi trebalo da se sukobljava sa moćnim državama Zapada, jer „mogu da nam nanesu veliku štetu“, ali i da mora da povuče svoje crvene linije – ne prihvatanju papira koji vode Kosovo u UN, ne sankcijama Rusiji i ne ukidanju Republike Srpske – i da nacionalne prioritete brani na diplomatski i razuman način, bez guranja prsta u oko bilo kome.

„Srbija ne bi trebalo da bilo kome uvodi sankcije iz ekonomskih, političkih i moralnih razloga, i trebalo bi da drži poziciju neutralnosti prema sukobu u Ukrajini“, rekao je Jeremić.

Jeremić je zaključio da građane „otvoreno u lice lažu“ svi koji kažu da su istovremeno protiv članstva Kosova u UN i za uvođenje sankcija Rusiji, jer to „jedno sa drugim jednostavno ne ide“.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.