Jeremić: Vučiću će se kockanje na Trampa obiti o glavu

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je danas da se predsednik Srbije Aleksandar Vučić „neodgovorno javno kladio“ na pobedu Donalda Trampa na izborima u SAD žrtvujući pritom priznanje Kosova od strane Izraela, i da će mu se to kockanje „obiti o glavu“ ako pobedi Džo Bajden, što je sve izglednije.

„Administracija koja će verovatno doći u Belu kuću neće zaboraviti da je Vučić usred kampanje u Americi stao na Trampovu stranu potpisivanjem takozvanog vašingtonskog sporazuma zarad običnog fotografisanja sa predsednikom SAD, koje, imajući u vidu na šta je ličilo, bolje da se nije ni dogodilo“, rekao je Jeremić u Indjiji, gde je osnovan opštinski odbor Narodne stranke.

Jeremić je podsetio da je Vučić pre četiri godine „podržao Hilari Klinton, ali se izvukao“, a da su ove godine na pobedu Trampa, pored njega, „javno zaigrali“ i izraelski premijer Benjamin Netanjahu i šeik Ujedinjenih Arapskih Emirata Muhamed bin Zajed.

„Za ovu dvojicu se ne bojim, siguran sam da će se snaći, ali Vučiću se to kockanje može jako neprijatno obiti o glavu. Nema, medjutim, mesta radovanju zbog njegove pogrešne procene, jer je on kao ulog stavio interes celog naroda. Zato je neophodno da što pre promenimo vlast“, kazao je Jeremić.

Jeremić je istakao da će u Srbiji „uskoro biti novih izbora“, koji će verovatno biti održani pod povoljnijim okolnostima od prethodnih, jer režim sebi ne može da dozvoli još jedan izborni ciklus bez opozicije.

„Na tim izborima može doći do promena, a od nas zavisi da li će se one i dogoditi. Učinićemo sve što je u našoj moći da ne bude kradje, a za to je potrebno da imamo kontrolore na svim biračkim mestima i da razgovaramo sa narodom po celoj Srbiji. U prethodnih sedam dana bili smo u Šapcu, Knjaževcu, Rumi i Indjiji, a slede Valjevo, Žabari, Užice… Uskoro ćemo pokriti celu Srbiju našom stranačkom organizacijom“, istakao je Jeremić.

Jeremić je dodao da će Narodna stranka biti „nosilac promena“, ali da je promena vlasti tek prvi korak ka ostvarivanju konačnog cilja – promene sistema i uredjenja Srbije kao moderne evropske države iz koje ljudi ne beže.

„Moj cilj bavljenja politikom je da moja ćerka i sva naša deca ne odu zauvek u beli svet. Zato sam ostao u Srbiji, iako sam imao brojne prilike u inostranstvu, i zato ću se boriti sve dok ovom zlu ne vidimo ledja i dok od Srbije ne načinimo normalnu zemlju“, zaključio je Jeremić.

Za predsednika Opštinskog odbora Narodne stranke Indjija izabran je Radovan Grković.

(Beta)

