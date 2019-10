Koalicija Sloboda: U čijoj je Vladi na Kosovu do sada sedela Srpska lista

Koalicija Sloboda ocenila je danas da su njeni članovi izloženi najsurovijoj medijskoj propagandi u Srbiji zbog spota na albanskom jeziku i upitala predstavnike Srpske liste u čijoj su vladi do juče sedeli i u čijim su institucijama radili.

„Kako smo to mi, koji smo za pomirenje i suživot i govorimo jezik sunarodnika, ‘albanski Srbi’, a vi koji pravite dilove i trgovinu i od Srbije i od Kosova patriote? Koliko košta vaš patriotizam? Pitamo u čijim institucijama i u čijoj vladi je do juče sedela Srpska lista? Da li je moguće da mediji Srbije ne znaju da je to vlada Ramuša Haradinaja i Hašima Tačija ili svesno krše sve etičke kodekse novinarstva, vodeći najsuroviju propagandu protiv Srba koji ostaju da žive ovde, na ognjištima predaka?“, navela je ta koalicija u saopštenju.

Koalicija je navela da je predsednik Srbije, a ne oni, izjavio da „Srbija mora da dobije nešto da bi Kosovo dobilo sve“.

„Zašto to ne kažete gradjanima Srbije, zašto ih lažete, patriote ličnih interesa? Šta piše na glasačkom listiću za predstojeće izbore 6. oktobra? Kome se polaže zakletva nakon izbora? Kakve odluke potpisuju sudije na severu Kosova? Pokažite glasački listić na kom glasate i koji je obeležen sa ‘Republike Kosovo’. Možda to ne znaju gradjani Srbije, ali Srpska lista zna i svesno obmanjuje javnost, ucenjujući, zastrašujući i primoravajući gradjane da glasaju za njih, kršeći sve postulate društva“, dodaje se u saopštenju.

(Beta)