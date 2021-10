Kokanović: Odluka Uprave AKS o štrajku je spin i kupovina mira pred izbore

Advokat Čedomir Kokanović ocenio je danas da odluka Upravnog odbora Advokatske komore Srbije (AKS) o dvodnevnom štrajku predstavlja spin, kupovinu mira medju advokatima i predizbornu igru za izbore u Advokatskoj komori Beograda, koji su zakazani za 23. oktobar.

Upravni odbor AKS izglasao je ranije danas, na predlog nove predsednice AKS Jasmine Milutinović, obustavu rada advokata 20. i 21. oktobra zbog odluke Vrhovnog kasacionog suda (VKS) kojom je precizirano da banke imaju pravo da naplaćuju troškove obrade kredita.

„Meni to deluje kao nešto što je direktno usmereno na sud – obustava se praktično poklapa sa sudskim seminarom u Vrnjačkoj Banji. Drugim rečima, oni su samo kupili sudijama slobodne dane da idu u Vrnjačku Banju. (…) Obustaviće advokati rad, ko uopšte bude imao šta da radi, s obzirom na to da će zbog seminara sva sudjenja biti odložena nezavisno od štrajka“, rekao je Kokanović za agenciju Beta.

Kokanović, koji je jedan od organizatora protesta advokata zbog tog stava suda, smatra da Upravni odbor AKS treba jasno da se odredi da li je odluka VKS loša i da traži njeno povlačenje, kao i da zakaže konferenciju svih advokata u Srbiji, na kojoj bi mogla biti usvojena preporuka da se stupi u štrajk do povlačenja stava VKS.

„Nakon konferencije, trebalo bi da se održi Skupština AKS, koja može da odbije odluku o štrajku jer je većina u Skupštini protiv štrajka. To onda dovodi do situacije da je Skupština AKS izdala celu advokaturu i postupila protivno želji advokata“, istakao je on.

Kokanović je naglasio da advokatima ostaju izbori za Advokatsku komoru Beograda naredne nedelje, na kojima treba da se izabere „rukovodstvo sa više sluha za zahteve advokata“, kao i intenziviranje protesta protiv države, Vrhovnog kasacionog suda i AKS.

„Kako su kolege prenele šta se na sednici Upravnog dobra AKS danas pričalo, deluje mi to dosta nefokusirano i da postoji jedno veliko nerazumevanje problema, uz ljude koji su direktno interesno povezani s bankama i protiv su advokata“, ocenio je Kokanović.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.