Lutovac: Kosovo vlastima u Beogradu služi za pranje novca

Predsednik Demokratske stranke (DS) Zoran Lutovac izjavio je danas da je neodgovorno i nedopustivo da posle toliko godina razgovora s Prištinom, predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopšti da ne zna šta je to kompromisno rešenje za koje se zalaže.

Lutovac je agenciji Beta kazao da je Srpska napredna stranka (SNS) podršku birača dobila na platformi „ne damo Kosovo“, a podršku Zapada na platformi „priznaćemo nezavisno Kosovo“.

„Na tim suprotstavljenim platformama Vučić devet godina vlada uzurpurajući sve institucije i kršeći Ustav i zakone, gušeći slobodu govora i opozicionog političkog delovanja, a onda traži podršku svih za kompromisno rešenje za Kosovo i Metohiju. Pri tome, posle toliko godina pregovora s Prištinom, on nelegitimnoj Skupštini i gradjanima Srbije saopštava da ne zna šta je to kompromisno rešenje za koje se zalaže“, rekao je Lutovac.

Predsednik demokrata je istakao da Kosovo i cela Srbija ovom režimu služe za pranje novca.

„Vučić je juče u nelegitimnoj Skupštini rekao da Srbija na godišnjem nivou izdvaja za Kosovo i Metohiju 750-800 miliona evra. S obzirom na to da se takva ulaganja ne vide na terenu, a da se to ne može videti ni u finansijskim izveštajima dostupnim javnosti, postavlja se pitanje: da li Kosovo vlastima u Beogradu služi za pranje para?“, rekao je Lutovac.

On je naveo da su „i kamere u Severnoj Mitrovici, i Beograd na vodi, i briga za Srbe van Srbije – upakovani u paket patriotizma i brige za narod“.

„Komercijalni patriotizam najdrastičnije se ispoljava na Kosovu. Mi ne znamo gde ide taj silni novac o kojem govori Vučić, ali vidimo siromašne ljude koji napuštaju Kosovo“, kazao je Lutovac.

Naveo je da su pravosudje i policija u potpunosti pod kontrolom vlasti u Prištini tako da Beograd nema ni tih troškova.

„Takodje, elektroenergetski sistem je prešao u ruke Prištine. Nema dovoljno medicinskog osoblja, a i opremljenost bolnica u srpskim sredinama je na niskom nivou, pa se ni tu ne vide neka značajna ulaganja. U osnovnim i srednjim školama je sve manje djaka. Univerzitet u Severnoj Mitrovici ne školuje one koji bi da ostanu, ni tu se ne vide neka velika ulaganja države Srbije“, ocenio je predsednik DS-a.

Dodao je da se na Kosovu i Metohiji ne grade više ni kuće i stanovi za povratnike.

„Velika je nezaposlenost medju srpskim življem. Ne ulaže se u podsticaj privatnog biznisa i proizvodnje. Ni tu se ne vide novci o kojima govori predsednik Srbije“, naglasio je Vučić.

Lutovac je rekao da je srpsko stanovništvo u enklavama na ivici egzistencije.

„Da je samo mali deo novca koji pominje Vučić prosledjen njima to ne bi bilo tako. Ljudi se onda s pravom pitaju gde je taj novac. Novac koji se pojavljuje u javnim obraćanjima predsednika, ali ne i tamo gde je potreban, ukazuje na to da se on pere u propagandnoj medijskoj mašini i da velike patriotske priče služe upravo tome da se ovakva pitanja ne postavljaju“, zaključio je predsednik DS Zoran Lutovac.

(Beta)

