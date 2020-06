Lutovac: Sednica GO DS u Šapcu legalna, skup u Beogradu protivan Statutu stranke

Predsednik Demokratske stranke (DS) Zoran Lutovac izjavio je da je današnja sednica Glavnog odbora (GO) DS-a u Šapcu jedina legalna, dok je skup u Beogradu koji organizuju njegovi protivnici – protivan Statutu stranke.

„Ne postoje dva Glavna odbora, ovde je legalno rukovodstvo i legalan poziv upućen članovima GO“, rekao je Lutovac uoči sednice.

On je rekao da nema podele DS-a, već su to pokušaji „nekih nezadovoljnih svojim položajem“, koji su „izmanipulisali članove koji nisu u toku sa dešavanjima u stranci“.

Kako je dodao „inicijatori svega toga“ žele saradnju sa Aleksandrom Vučićem, ali je prema njegovim rečima DS oštra opozicija Vučiću i ne pada mu na pamet da saradjuje s nim i „da mu bude ikebana“.

Lutovac je rekao da prihvatanje njegovog izveštaja na početku sednice GO prošle sedmice predstavlja podršku reformama koju je iskazalo najšire članstvo DS-a.

„Bojkot je prvi korak ka povratku poverenja gradjana, slede i organizaciono tehničke promene za sve koji žele da se uključe u borbu za reforme i protiv vlasti“, rekao je Lutovac.

On je rekao da DS nikada do sada nije isključivala članove i dodao da onaj ko se pojavi na tudjoj listi ili vodi kampanju za druge sam sebe isključuje, a kako je precizirao to se odnosi na Gordanu Čomić i Balšu Božovića.

(Beta)

