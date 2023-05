Lutovac: Vučić je izgubio moć, a uskoro će i vlast

Predsednik Demokratske stranke (DS) Zoran Lutovac izjavio je danas da je, nakon masovnih protesta građana protiv nasilja, Aleksandar Vučić izgubio moć, a da će uskoro izgubiti i vlast.

Lutovac je u intervjuu agenciji Beta kazao da Vučić nikada više ne može biti u poziciji moći u kakvoj je bio proteklih 11 godina.

„Vučić je delegitimisan. Njegova tehnologija vlasti u kojoj su glavne poluge propaganda i reperesija više nemaju efekta. Suštinski, on je nekadašnju moć izgubio, a uskoro će i vlast“, ocenio je predsednik DS-a i narodni poslanik.

Na pitanje kada će se razvlašćivanje formalno desiti, Lutovac je rekao da to zavisi od više faktora.

„Što pre se to desi, to je bolje za građane. On sada pokušava da razvodni proteste i obesmisli zahteve kroz režiranu bezobalnu diskusiju u parlamentu i putem poziva opoziciji preko instagrama da dođe na razgovor. Moj odgovor je: nema nikakvih razgovora, zahtevamo ispunjavanje uslova“, istakao je Lutovac.

Neverovatno je kako posle svega što se desilo, dodao je Lutovac, Vučić nastavlja da seje mržnju i netrpeljivost, a onda poziva na jedinstvo i spuštanje tenzija.

„Najpre nas nazove lešinarima i hijenama, a potom nas neformalno, preko društvenih mreža, pozove na dijalog. On poziva lešinare i hijene na razgovor, zarad jedinstva i spuštanja tenzija! Neverovatno! Ne osećam se ni kao lešinar niti kao hijena. Ako se neko tako oseća, neka ode na taj razgovor, ja sigurno neću ići“, naglasio je predsednik DS-a.

Upitan da li očekuje da će predsednik Srbije ispuniti sve zahteve građana s protesta „Stop nasilju u Srbiji“, Lutovac je kazao da bi to za Vučića bila najbezbolnija odluka.

„Vučić je održavanjem kontramitinga demonstrirao s jedne strane potpunu nemoć i raspad uspostavljene tehnologije upravljanja, a s druge strane iracionalnost pri donošenju odluka. Očekivano bi bilo da nakon debakla koji je doživeo i najmasovnijih građanskih protesta u našoj istoriji, bez odlaganja ispuni zahteve nezadovoljnih građana. Nisam siguran da li će to i uraditi, iako on sam uporno ponavlja da neće“, naveo je Lutovac.

Po njegovim rečima, odluka o ispunjenju zahteva zapravo je odluka o načinu na koji će se Vučić oprostiti od vlasti.

„Siguran sam da je za njega i građane najbezbolniji put odluka da ispuni zahteve“, kazao je lider demokrata.

Na pitanje kakav će biti odgovor građana i opozicije ukoliko Vučić ne ispuni sve zahteve u narednih mesec dana, Lutovac je rekao da su građani odlučni u nameri da se stvari promene.

„Taj proces je nezaustavljiv i ne zavisi niti od režima, niti od opozicije. Političari mogu eventualno da utiču na dinamiku tog procesa, ali ishod je već poznat – Vučić gubi vlast i snosiće odgovornost za sve što je uradio. Demokratska stranka će do kraja biti uz građane bez bilo kakvih kalkulacija“, kazao je Lutovac.

Komentarišući dosadašnja četiri protesta građana, on je ocenio da su efekti impozantni.

„Ono što je najznačajnije jeste to što je naše društvo dokazalo da, i pored više od decenije razaranja, nije sasvim uništeno. Građani koji protestuju su po svom profilu pokretačka snaga kulturne, političke i privredne obnove društva bez koje nema prosperiteta. Efekat ovih protesta je takav da građani sami osećaju da su promene počele i da su nezaustavljive“, kazao je predsednik DS-a i naglasio da su protesti građana protiv nasilja probudili nadu da možemo da postanemo normalno društvo, društvo pravde i da možemo da imamo normalnu uređenu državu.

„Prvi korak na tom putu je odgovornost i polaganje računa za ono što je urađeno“, naglasio je on.

Na pitanje da li će biti radikalizacije protesta građana, Lutovac je rekao da to u velikoj meri zavisi od toga kako će se Vučić i njegov režim odnositi prema zahtevima građana i od njegove spremnosti da prihvati suštinske promene u društvu.

„Dakle, način na koji će građani iskazivati nezadovoljstvo zavisiće prvenstveno od ponašanja i odluka Vučića u odnosu na postavljene zahteve. Na Vučićevu racionalnost se odavno ne računa, ali možemo računati na njegov instinkt za egzistencijalnim samoodržanjem“, rekao je.

Govoreći o skupu vlasti pod nazivom „Srbija nade“, Lutovac je kazao da su efekti tog skupa bili katastrofalni po režim.

„Efekti Vučićevog kontramitinga su pozitivni po Srbiju i katastrofalni po režim. Vučić je pokazao sve suprotno od onog što mu je bila namera. Pokazao je slabost umesto snage. Pokazao je da u Beogradu nema nikakvu podršku, a da je podrška van Beograda lažna i da su na kontramitingu bili prisutni nevoljnici koji su došli zato što su ucenjeni ili zato što su dobili hranu i novac za to. Pokazao je sve ono što njegovi mediji uporno kriju: da je ‘podrška’ koju navodno ima, zasnovana na prisili, lažima i korupciji“, istakao je Lutovac.

Na pitanje da li bi opozicija izašla na izbore koje bi Vučić, bez ispunjenja zahteva građana, raspisao za jesen, Lutovac je rekao da ne bi smela da izađe na takve izbore. „Sumnjam da će se Vučić usuditi da uradi tako nešto, a ako bi to uradio, opozicija ne bi smela da izađe na takve izbore. I siguran sam da bi za takav stav imala podršku građana. Razrešenje krize u društvu ne može se ostvariti putem lažnih izbora“, ocenio je Lutovac i naveo četiri koraka za razrešenje sadašnje političke i društvene krize.

„Prvo da se ispune zahtevi s protesta, a zatim stvaranje prelazne vlade koja bi obezbedila uslove za slobodne i poštene izbore. Treći korak bi bio održavanje slobodnih i poštenih izbora, a četvrti izgradnja uređene države i pravednog društva“, naveo je predsednik DS-a i ocenio da bi to bio put da se država oslobodi partijskog i mafijaškog uticaja i da gradimo društvo pravde.

„Smenjivost na slobodnim i poštenim izborima je prvi korak ka stvaranju normalnog društva i uređene države“, smatra Lutovac.

Na pitanje da li se kod međunarodnih faktora promenio odnos prema aktuelnoj vlasti, rekao je da se međunarodna javnost uverila u prirodu Vučićevog režima.

„Da, naravno. U ovom slučaju je manje bitan stav pojedinih predstavnika svetskih sila, koliko je značajno to što se međunarodna javnost uverila u prirodu Vučićevog režima, na šta već godinama upozoravamo. Sve najveće svetske medijske kuće su pratile i proteste i kontramiting i sve je raširenije uverenje da režim Aleksandra Vučića nema ni izbliza onu podršku koju je imao nekada. Takođe, sve je izraženiji njegov imidž nepouzdanog i neuravnoteženog autokrate, zaštitnika organizovanog kriminala“, zaključio je Zoran Lutovac.

(Beta)

