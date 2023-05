Manojlović: Glišić hoće da ponizi glumce, kao što Vučić ponižava članove SNS-a

Direktor kampanje Kreni Promeni Savo Manojlović ocenio je da funkcioneri Srpske napredne stranke žele da ponize narod kao što Vučić ponižava članove SNS-a, a povodom izjave predsednika Izvršnog odbora te stranke Darka Glišića da glumci koji nisu za režim mogu da glume negde drugde.

„Vučić ponižava najbliže saradnike, kao što njega ponižavaju stranci i ambasadori. Najbliži saradnici misle da mogu da ponižavaju sve ostale građane, zato imate te bahate lokalne funkcionere. Doveo je u stranku i na državne funkcije ljude kao što su Ana Brnabić, Mlađan Dinkić i Jovanov i Bakarec. On sada najviše brani Željka Mitrovića, Vučićevića, Krstića u javnosti, a to su ljudi koji su za vreme prethodne vlasti njega ponižavali. On njih štiti dok uvek na televiziji ponižava nekog pravog starog naprednjaka“, rekao je Manojlović u saopštenju.

On je poručio da pruža podršku svima koji slobodno misle i da je „ovo borba za dostojanstvenu zemlju“.

(Beta)

