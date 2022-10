Mediji: Mladjanu Djordjeviću zabranjen ulazak u BiH, navedeno da predstavlja pretnju za bezbednost

Predsedniku vanparlamentarnog pokreta Oslobodjenje Mladjanu Djordjeviću zabranjen je danas ulazak u Bosnu i Hercegovinu (BiH), vraćen je sa graničnog prelaza Skelani.

„U jutarnjim časovima vraćen sam sa graničnog prelaza Skelani i nije mi dozvoljen ulazak u BiH sa obrazloženjem da predstavljam pretnju za bezbednost BiH javnom poretku i javnom redu i miru“, rekao je Djordjević za portal Danas.

On je naveo da je krenuo na liturgiju u manastiru Karno iznad Srebrenice, kod igumana Luke, u pomen mitropolitu Amfilohiju.

„Naravno da ja ne predstavljam nikakvu pretnju jer ja nisam ni kriminalac ni terorista, već čovek koji javno zastupa svoje stavove i snažno podržava Dejton i njegove tekovine, kao i opstanak Republike Srpske (RS). Uložiću žalbu na ovo rešenje i čudno je to da postoje tajni spiskovi za zabranu ulaska a da do sada na to nije reagovala ni Srbija ni Republika Srpska“, naveo je Djordjević.

On je rekao da ga „nikakve zabrane neće sprečiti da govori istinu i da se bori za slobodu kretanja i misli“.

„Ovo su potezi iz mračnog doba proganjanja ljudi samo zato što su Srbi i pravoslavci“, tvrdi Djordjević, ocenjujući da „naše službe tim državama šalju izveštaje uz lažne optužbe da smo svi mi ekstremisti“.

Djordjević je vrlo aktivan na mreži Tviter, gde je nedavno postavio objavu iz manastira Karno, takodje nedavno je boravio i u Rusiji, odakle je postavio niz fotografija i snimaka, navodi Danas.

Snimci su od toga kako leti u helikopteru, preko fotografija u maskirnoj unformi i sa ratnom tehnikom, do objava o Djordjevićevim posetama ruskim crkvama i manastirima, kao i fotografija prirodnih lepota iz ruskih krajeva.

Na proruskom protestu u Beogradu proletos, Djordjević je snimljen kako po asfaltu isrtava slovo Z, simbol ruske vojne operacije.

Protiv njega se vodi prekršajni postupak za isticanje transparenta „Izdajnik“ sa likom predsednika Aleksandra Vučića, na godišnjicu početka NATO bombardovanja Srbije.

Kako je sam Djordjević objavio na Tviteru, Policijska uprava Vračar mu je zbog toga oduzela oružje za koje tvrdi da ima urednu dozvolu.

(Beta)

